我姥姥、姥爺負責給他做好吃的，中午讓他到我姥姥家休息或複習，晚上也睡在姥姥家，因為離他工作單位近。我媽媽一個人帶我，住在自己家。後來為了爸爸，我媽媽出國陪讀，他們又在國外離了婚。

我無法判斷他們的是非，因為與我的四個姑姑相比，我媽媽從不說我爸爸的壞話，一句都沒有。反而姑姑們總是說：你媽媽不要你了！

以至於我後來特別在意媽媽的態度，這成了我的心結。我媽媽一直在說：我們的離婚跟你沒關係。

詹姆斯的到來，讓我不斷回想我的原生家庭，似乎也是我了解父母的一個機會。

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有了詹姆斯，我與朋友的共同話題也多了。過春節，我們幾對青年夫婦帶兩個孩子，十個人去餐館吃了一頓火鍋，那種分餐式的，一人面前一個小火鍋。當然詹姆斯沒吃火鍋，他面向天花板叼奶嘴，保持著安靜的微笑。他真是我們的天使，真成了我們和外部世界的紐帶。我們會向親友彙報許多詹姆斯的最新進步和奇怪癖好，比如喜歡每天五點隨著日出哼唧唱歌、喜歡啃填充玩具、喜歡在看到飛蟲的時候用手去抓。

我們從沒有見過詹姆斯的母親，依照合同，我們不能與詹姆斯的父母直接見面，也不知道任何資訊。這是對孩子的保護，也讓我們釋然，因為我們不想在接觸中不斷發覺他們的卑鄙本性，而放棄初衷。

詹姆斯寄養在我們家後，我與媽媽的互動變多了。我學會聊天了，我也不阻止她（反而想多聽一些）講我小時候的故事了。

我妻子沒事總抱著詹姆斯，沒兩天她就腰痠背疼的了，等我下班接著抱。（一○）