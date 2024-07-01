你好，合夥人！（一）

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從紐約起飛的飛機，馬上就要降落白雲機場。三十四歲的萬雅君一個哆嗦，不知道自己身在哪兒！很長一段時間，她是個灰暗憂鬱的寡婦，拒絕承認丈夫已經離去、拒絕所有想幫助她的人，甚至拉黑了閨蜜金萊的電話，因為金萊願意飛到美國，陪她度過艱難時光。但是三天前，羅飛鳳給她了一個電話，寥寥幾句，乾淨俐落，雅君立刻滿血復活，乖乖買好了回廣州的機票。

羅飛鳳是雅君生命中的一個重要人物，但絕不是親密好友，而是彼此職業生涯中最大的對手！兩人都曾是奧運 冠軍，中國的跳水名將。雅君十二那年，入選廣東集訓隊，備戰全運會，那時的羅飛鳳已是世錦賽冠軍。羅飛鳳不是廣東人，她是靠人才引進入戶廣州，這樣在全運會上可以為廣東多拿金牌。雅君記得，集訓隊的一群小隊員，眼睛裡滿是敬仰的光，圍著羅飛鳳，一聲羅姊長、一聲羅姊短。小雅君沒有跟風，冷靜站在一邊，覺得有一天會取代那個高高在上的羅姊。

雅君出生在粵北一個小城，從小就展示了驚人的運動天賦，跑得快、跳得高，能劈叉、能空翻，可惜小城沒有正規的體校。正好廣州體校的教練到基層選材，體育老師推薦了雅君，教練一看雅君就眼睛發亮。但雅君的父母可不願女兒吃體育飯，他們希望雅君當醫生或者工程師。但小雅君羨慕電視裡的奧運冠軍，她有她的夢想。

體校的訓練極為艱苦，一個動作重複千百次。雅君的母親總是心慌，開車到廣州，偷偷跑進訓練館看女兒訓練，看見女兒正在練倒立，兩腿間夾了一張紙，紙若掉了，重新計時。小雅君在最後幾秒鐘掉了紙，教練怒罵不爭氣，讓她重來一遍。母親在一旁看得心驚肉疼，但又不能發作。後來又看見壓水花訓練，教練把女兒吊在半空中，一個動作不到位就是一陣罵。母親在訓練結束時找到雅君：「不練了，我們回家，下個月全家去香港迪士尼 ，媽媽想讓你有個幸福童年。」

「媽媽，我的幸福是金牌，不是迪斯尼。」小雅君的目光帶著早熟的堅定。

雅君第一次參加少兒跳水比賽就拿了銀牌，把看台上的父母高興得手舞足蹈。雅君有個小煩惱，覺得自己的名字不夠吉祥。父親是語文老師，給她取名「雅君」，文雅君子，謙和禮讓，不好嗎？可是雅君同「亞軍」諧音，運動員嘛，誰不想當冠軍？

名字並沒有阻礙雅君拿冠軍，十三歲的雅君在城運會拿了跳台金牌，順利入選了國家隊。奧運冠軍因傷退役，中國跳水隊那時青黃不接，羅姊成了國家隊的領軍人物。雅君埋頭練得更狠了，羅姊不是她的偶像，恰是她的目標。雅君先是參加南寧國際邀請賽，拿了金牌；三個月後參加多哈世界杯，又拿了金牌。不過這兩場比賽羅姊都缺席了，說是要給小隊員更多機會。雅君的冠軍是世界杯冠軍，不如羅姊的世錦賽冠軍含金量高。再說了，羅姊的名字取得多漂亮，羅飛鳳，飛起來的鳳凰，她不當皇后，誰當皇后？媒體一致認定，羅姊會在兩年後的奧運會正式封后。

萬雅君不敢懈怠。跳水是中國的傳統優勢項目，她人在國家隊，見到的那些人，哪個不是世界冠軍？萬雅君、萬雅君，名字喊溜了，成了「萬亞軍」，一萬年都是亞軍、一萬年都是老二，「萬年老二」的帽子沒有理由地扣在她的頭上。都是無事生非的記者鼓搗出來的，凡是重要的國際大賽，雅君都比不過羅姊。羅姊威風凜凜出征奧運，淡定從容拿下冠軍，馬上有記者直呼「羅皇后」。只要羅皇后參賽，雅君就永遠是老二。羅皇后哪天不出征，雅君就可以撈塊金牌。媒體總是笑她：你命中注定是「萬年亞軍」。

雅君頂著「萬年亞軍」的飛刀，憋著一口又一口的惡氣，拚了魂地練，然後是屢敗屢戰，終於在四年後的奧運會上一雪前恥，打破了羅皇后多年不敗的金身，惡狠狠地把金牌纏在了自己的脖子上。搞定金牌的她，在回國的飛機上，有了坐頭等艙的資格。這是當年中國代表團的規矩：金牌坐頭等艙、銀牌坐公務艙，其他的統統趕到後面的普通艙，閉上眼睛思過。

雅君身邊坐著一個眉清目秀的小女孩，她叫金萊，是體操運動員。金萊本是奧運會的第二替補，因為主力隊員受傷，她臨危受命上了場，抓好了機會，又超水平發揮，居然以風捲殘雲之勢搞定了兩塊金牌，把教練的鼻子都震歪了。（一）