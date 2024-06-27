流浪在另一個世界（全文完）

忽而念頭一轉：我掛心這些事做什麼？斯人已遠矣……

艾薇看著杯中彎曲如螺的灰白毫尖，滲在熱氣中漸漸散開，芳香四溢。原來，不同於其他茶葉生長在純粹的茶園裡，碧螺春是混植在果園裡，茶葉吸納了枇杷、杏蕊、夭桃的精華，方能沾染了天然、濃郁的果香氣。

物換星移，經歷過的人事，沉澱下來，有了記憶，便豐富了生命的維度。歲月就是改變一切，摧毀一些東西，也堆砌了一些東西。艾薇豁然開朗，不再糾結何時會回到原來的世界，或者執著於既定的未來。

她接受加拿大 一所大學的教職工作，麗莎歡迎艾薇先去她那兒住幾天，然後再走馬上任。

16

四月，淡粉櫻花盛開，紛紛揚揚，像飄雪一樣，落在綿綿春雨的時節裡。艾薇收拾好行李，披上薄荷綠的麻質外套，撐起橘底玫瑰印花傘，出門辦事。

就在這個時候，尚軒出現了，他收到蘇菲的訊息，迅速從美國趕回。艾薇杵在長廊上，從川流不息的人潮中，瞥見他的身影，有點顫慄，又有點驚喜：

「你怎麼知道我在圖書館 ？」

尚軒聳聳肩，「嘿嘿，神機妙算！」他笑著，像顆閃亮的星星，走向艾薇，緊緊擁抱著她，促狹般說：「我看過一齣短劇──英國人出遠門前，總要先把書還了。」

艾薇笑聲朗朗，尚軒拉起她的手，走下階梯。艾薇清了清嗓子，泰然自若地說：

「欸，我其實在另一個世界已經認識你了。」

「不會吧？」

「真的，沒騙你……」

艾薇的公寓也在三樓，視野不高不矮，正巧看著窗外公園的景色。街燈亮起，照著花影鬱鬱蔥蔥、虛虛實實。（全文完）