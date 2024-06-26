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宜珍看他不過來，就喊周自，說有不少螃蟹、小魚，快過來看。聽見有人喊自己的名字，周自心裡一震。上午大家第一次見面，周自草草報過名字。當著生人面說自己的名字，周自的聲音總是倉皇而短暫，好像自己的名字是手裡攥的一隻鳥，張開噗地一下飛走，了無蹤影，是不準備讓人記住的。宜珍就是這樣一個例外，記住自己的名字，而且大大方方地喊出來，如同經年的朋友。

周自想看海，還是孩時的願望。周自小時候父母做過約定，大一點帶他來看海，後來父母吵架，離婚。他媽問周自，跟爸爸還是媽媽，周自小，不太明白，只說想讓爸爸、媽媽帶自己去看海。他媽說：這時候只知道玩，你這兒子我是白養，白眼狼，跟你爸一樣。周自後來跟了父親，但是一直不明白，為什麼要看海，媽媽就走掉，也許自己要看海是父母離婚的緣由。

周自父親不太照看孩子，一次周自餓的不行，喊父親做飯。父親躺在床上不肯起，讓周自自己接一鍋水，生火，下麵條。麵條溢出來，周自哪裡見過這樣的情況，把鍋端起來，可是沒有力氣，鍋一斜，熱水從一邊滾出來，周自的手腕和小臂都被燙到。父親只胡亂塗些紅藥水，以後發炎流膿，折騰好久，留下長長的疤。這疤猙獰而醒目。此後周自對游泳、夏天或者戀愛這些熱烈而需要裸露身心的事情就心存忌憚。就算喜歡，也只肯躲在影子裡，遠遠觀望。這次要不是志巍因為求婚央求，他是不會來海邊的。

周自不願意下海，也學志巍的樣子，揮揮手。宜珍看他們沒有跟上來，索性不管，又往遠處走。宜珍身上的裙子被海水捉住，本來的嫩石榴色，海水一浸，害羞地赤了臉，拚命往宜珍身上躲，團起一簇深紅。宜珍轉過頭，這時風吹過來，頭髮四散，抹出一張月白的臉。宜珍直直站著，臉上泛著光，身上滾著紅，好像在海中點亮一根紅燭。雖然各處的暗色鋪天蓋地壓下來，因為有宜珍這抹紅撐在那裡，天地總算沒有全失了顏色。

宜珍從海裡回來，手卻不空，捉住兩隻小螃蟹。志巍說：你怎麼還捉到螃蟹？宜珍說：是他們先碰我的腳呢！然後猛地把手裡的螃蟹先後往志巍和周自身上扔過去。兩人雖然躲開，卻是狼狽得很，剩下宜珍在那裡哈哈大笑。

大家說這樣陰天，夕陽是看不成了。志巍著急，說明天不知道怎樣，這裡沙灘沒我想得好，我去另一處沙灘看看。志巍心裡有事，讓周自和宜珍聊聊，自己跑到遠處打個野望。

宜珍問周自的名字，說上午沒聽清，希望剛才沒有叫錯，叫錯不要怪。周自說就是這兩個字，簡單不會錯。宜珍好奇，說：你別怪我，我這人不會說話。用「自」這個字結尾總覺得突兀，好像本應該是三個字，後面莫名少了一截。周自說其實是三個字的。周自的名字是祖父起的，最後一個字在古書裡淘出來，生僻得沒人認識，更不用說叫得出。周自不喜歡，打小同學都叫不好自己的名字，周自認定沒有朋友全是這名字害的，誰會和一個名字也說不準的人做朋友。周自稍大一點，自作主張，改了名字叫周自，現在想起來有些好笑，可還是佩服當初的自己，那種壁虎斷尾求生的決絕。

宜珍問那個字如何生僻，周自在沙灘上用手指為宜珍打樣，一筆一畫。這個字筆畫繁複，寫起來要一些時間。周自慢慢的地寫，宜珍湊過來，蹲下挨著周自。一陣風在兩人的頭髮中串門，頭髮打來打去，好像兩人湊成一冊書，值得來回地翻看。地上拖出兩個人影子，一點點光線稀疏無力，影子的邊界模糊，最後混在一起。周自當初很討厭這個字，這次頭一次覺出這個字的好，冒出個奇怪的念頭，希望這個字的筆畫無數，可以地老天荒地寫下去。

大家在海邊耽擱太久，到晚飯的時候，餐館已經空位不多，逼得眾人緊緊地圍在一張不大的桌子。同行的一個人看到周自手上露出的一處疤，想起周自一路上話不多，一人向隅，舉座不歡的，要拿周自尋個開心，故意逗他，說志巍還記得嗎，咱們大學有個男生失戀，割腕自殺。刀割下去，又受不了疼，弄得一胳膊血，還是我們送的醫院。後來留個疤，和周自這個疤挺像。周自你手腕上的疤，是不是也為情所困？幾個人笑，周自臉紅，說不是，當然知道這時候無論說什麼都沒有意義。志巍解圍說這是周自小時候燙的，低聲對宜珍解釋。宜珍說誰小時候沒留過疤，我小時候調皮，上樹掉下來，也有個疤。她把短袖褪到肩頭，說看，大家湊過去，果然有個疤。大家說：看不出來你小時候這麼調皮。（二）