流浪在另一個世界（七）

她告訴艾薇：「你暑假過來三周，我在溫哥華有親戚幫忙照顧孩子，這樣我們便可以繼續修改你的論文。」她不願丟下艾薇不管，覺得有責任讓她順利結束學業。

「您還要回倫敦教書嗎？還是準備搬回加拿大 了？」

「不知道呢！為了配合先生工作，可能過一段時間需要辭職。」麗莎說。

艾薇不敢往下想，離開導師家後，她向蘇菲訴苦：「她要走了，那可怎麼辦？我又得重新開始……」

蘇菲對此不擔心，她怕的是，艾薇一坐上飛機，會不會就回到原來的世界？

「我倒真想回去，工作比讀書更容易有成就感。」關鍵是如何能隨意跨越不同的世界呢？艾薇現在只能保有雙份記憶，不敢有奢望。

七月，她順利抵達溫哥華。不久，尚軒給她寄來卡片問候，自製的拼貼畫，紅底黑線條，宛如畫像磚拓本。沒有斑駁漫漶的痕跡，而是細緻流暢的構圖，勾勒出一位英姿煥發、策馬奔騰的俊士，踏在金色草場上，似乎是帶著美好與期待而來。艾薇看著這手工卡片，滿心歡喜。

10

暑期結束，艾薇從溫哥華飛倫敦。下機後，時差厲害，返家便倒頭昏睡，直到聽到電話鈴響。

「你什麼時候回來的？」是尚軒，語氣輕快。

「下午到的。」

「蘇菲說是昨天，可是，我去了機場，都沒看到你。」

艾薇握著話筒，睡眼惺忪，倏忽驚醒：「昨天的日子，從加拿大飛，抵達英國就是晚一天，時區不同啊！」

「嗨，我沒注意那麼多，就想給你一個驚喜！」尚軒若無其事地說著。

艾薇未曾做過這類瘋狂的事，問尚軒在機場候了多久。

「一整天。」（七）