我是被你吸引的，我想我在你雪白挑染棕色的頭髮中，看到對愛的渴望，我在你緩慢而從容的腳步中，看到你需要幫助。當你伸出手讓我挽著你時，我了解你對我的好感和你開放的態度，我知道在你眼中，我們有著巨大的年齡差異。在中國人眼中，我們可以是母子關係，我們可以像母子一樣相親相愛。我想說的是，你需要愛，而我也需要愛，這個世界上太多缺少愛的人。我是殘缺的，如果與你的殘缺相互融合，而能達到完整，這是我的期待。

我想好好照顧你、好好愛你，我想得到你母親般的溺愛和師長般的教誨，我也想得到你的愛，我是不是太貪心了？我好像已經漂流了很久、很久，沒有遇到島嶼，我想知道島嶼在哪裡。而我也從未想到有一天我說出我的生命經歷，這對我多麼不容易，又是多麼暢快淋漓。我終於說出了我自己，在眾多灰色的松鼠中，我是那隻白松鼠，在眾多的黑鳥中，我是那隻白鳥。

我還聽說那一種巫術，能讓喜歡的人愛上自己，好像叫做下蠱。我很想給一個女人下蠱，讓她愛上我。但我放棄了，如果她愛我，而我又不能滿足她的愛，是不是更加殘忍？

我會保護你，不會讓別人打擾你。

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林湖生從他的車裡走出來，站在老人公寓門前，等著電子門打開。他又一次看到門上那朵玫瑰，一枝玫瑰，像一個祕密的迷宮，花瓣包含緊密，旋轉向上。在最頂端，那些花瓣變得朦朧，變得像水墨畫，變得如煙如霧。如果這枝玫瑰是一支火炬呢，如果這枝玫瑰是一個女人呢，林湖生想。他突然產生了絕望的感覺。（二六）