在人類火箭炮戰爭最激烈的那幾個月，趙初星心懸一線，不計其數的死亡，她生怕自己心愛之人殞命其中。戰火稍微平靜下來的那天，趙初星發現她心愛的男人是一個滿嘴謊言的騙子，沒有火箭炮，沒有戰爭，都是假的，他是一個無恥的獵艷者，自己只是他的一個洩慾工具。趙初星咬牙切齒，她說她得了愛滋，她恨不得生吃了她男友。人想吃人。趙初星死了，心死了，搭乘蝴蝶環繞的火車前往紅如末日夕陽的黃泉終點站。從黃泉站下車，走進詭譎奇變的鬼門關，有一座橫跨一百里血河的石橋，橋邊有位黑衣黑髮的老太，老太那口大鐵鍋裡有喝不完的羊油湯汁。原來喝了羊油湯就會忘記前塵。趙初星希望自己能夠忘記一些事，我叫她別忘，在這薄情的世界，深情活著。趙初星看傻子似的看我，她問我是不是瘋了，記憶是痛苦的根源，越深情，越受傷。人們說出愛這個字的時候就埋下了伏筆，總有一天，人們會帶著愛的幻覺死去。趙初星說她看過一部電影，五百年沒結果的愛，輪輪迴迴，到底誰愛誰，誰又能和誰在一起？想在大觀園找愛，除非是絳珠仙草。即便是絳珠仙草，可通靈寶玉終究是和寶釵在一起。我告訴她，愛不僅是愛情，父母之愛，朋友之愛，還有你對別人的愛。趙初星搖搖頭，她說，我得不到愛，你也得不到自由。我說如果會有呢？她卻問我，如果有一天能讓你離開形魚地，你願不願意離開？我沒有立刻回答，我是能將自由管控起來的管理局的管理者，我是自由局局長，我想到哪去到哪去。可真要問我離開不離開，我頓時覺得去哪裡都不自由。（一八）