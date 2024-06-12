圖／薛慧瑩

在胡同裡彎彎繞繞了許久，她終於在一個老公寓前停下。

「來吧。」

梁葭煮了麵給我，還從冰箱裡拿出了啤酒。啤酒的氣泡帶給我舌尖的刺痛感，無疑讓跳不出囚籠的我得到了刺激。我掙脫了腳鐐，偷著片刻的快樂，破開那張無形壓得死死的網。

梁葭盯著泡沫，小心翼翼地卸下自己的盔甲。她娓娓道來，說她其實覺得自己活得比太多人要幸福，有愛她的媽媽做永遠的避風港，只是從來沒有朋友。

工作裡她永遠鞠躬哈腰，誰也不敢得罪。她忘記了自己的尊嚴，所有的灑脫都只是不願意拘泥在小事裡的妥協。她說她在我的莽撞裡學會為自己勇敢，學會真正的快樂。

斗室大的房間，自此成了兩個女孩尋回自我的唯一去處。

有時候梁嫂回來，也會為我們煮她最拿手的紅燒牛肉麵。

然而偷的東西怎麼會永遠擁有。

我十九歲的生日，選在了一家很高級的餐廳。

我爸美其名曰讓他的朋友都來給我過生日，我卻知道這不過一場應酬。

「妳昨天幾點到家的？」我爸忽然開口。

「十一點。」我不卑不亢，只覺得洋裝上的束帶束得太緊，勒得我反胃。

我握緊刀叉，手上的汗水模糊了反光，我冷冷地盯著爸的眼睛。

那是赤裸裸的挑釁，即便我的語氣溫和地像隻待宰羔羊。

果然他開始說些不堪入耳的話，我微笑不語，不想把桌上弄得太難看。

氣氛凝固，我年幼的妹妹卻只是默默地夾著菜，幾個月前她還會被這種場面嚇哭的。

沉默中，一個小姐開門走了進來，準備替我們表演那道最華麗的噱頭。

我不在乎地撐起了頭，卻看見那個女孩……是梁葭。

她帶著標準的笑容，漂亮幹練地動作了起來。我驚訝地差點站起了身，硬生生地把眼光放到她的動作上。

結束以後，她在眾人捧場的喝采裡深深地鞠了一個躬，而我爸戴上了和藹的面具開口寒暄：「妳怎麼那麼早就出來工作？妳們集團都怎麼發薪水啊？」

我看出了梁葭的不自在，和依舊保持完美弧度的嘴角有多勉強，「我再三個月要十九了，薪水的話沒問題啦。」她笑著把她的薪水制度介紹了一遍，我的臉色則越來越難看。

爸的問題有些尖銳，「哇，那妳很厲害欸。除了這個，妳還有別的工作嗎？」

梁葭頓了頓，「放學去咖啡 店，有時候打便利商店的大夜班。周末早上去咖啡店一整天，晚上來這裡，半夜接接外送。」她平靜地說完，大概沒有發現我有些發紅的眼眶。

我爸笑了笑，轉頭又瞬間撕下面具向我說：「家裡有什麼不好？看看妳們多幸福，妳有什麼不滿足，還給我那麼晚回家？」

我沒接話，梁葭不願意被看見的辛苦被我爸以高位者的身分曝光，讓我憤怒至極，卻不想他又蹙眉對她說道：「怎麼把頭髮染成這個樣子？對身體不好知道嗎？」

「知道啊，」我聽見了她笑聲裡摻雜的苦澀，「但我十三歲的時候偷用別人的身分證去打工，不染成這樣，我會被別人認出來啦。」

爸終於住了口。

我也終於控制不住，藉口去了廁所，差點把剛剛下肚的珍饈全部又嘔了出來。身體裡氾濫著怒火，卻有一隻冰冷的手掐著它，讓它在熄滅和燃燒中掙扎，那種感覺非常、非常令人難受。

良久我才稍稍平復情緒，走了出去，這次我把腰帶勒得死緊。

卻看見我爸拿出一疊藍色鈔票塞進梁葭手裡，要梁葭一定收下，當作是叔叔的一點心意。

梁葭聽見了我的腳步聲，回頭和我正好對視。

「啪」的一聲，我彷彿聽見什麼東西斷了。

屋裡很靜，連微風的呼吸我都聽得見。

我一下自回憶抽離，看見梁葭掛在門口的橡皮筋，散散地落在了矮櫃上。

我們的皮筋斷得也是這般倉促，沒有預期地畫下了句號。

牽牛花的顏色被暗下的夜色藏匿，又在霓虹裡鮮明，我想我該走了。

其實我壓根沒想過能再見到她，我們自從那次晚餐，便幾乎不再有交集。或許是我矯情的彆扭，我不再去那家咖啡店，梁葭見到我，也總是眼神飄忽，或是僅給我一個客氣疏離的微笑。

我們都對彼此披上了對世俗的皮囊，終究是掉入了菟絲花陷阱一回，讓緣分落入流年。最後我僅留下了一盆牽牛匆匆離別，卻再也無法相見。

恍惚間好像看到梁葭的背影在牽牛花叢裡顯現，啜飲著啤酒哼著不知名的小曲。我忍不住也拿出冰箱角落裡的一瓶台啤，然而氣泡散盡，只留了我一嘴苦澀。我最後向陽台揮了揮空了的酒瓶，敬她亡去的靈魂，也把自己的年少輕狂留在這個小房間。

我走出公寓，隱沒到茫茫人海之中。（下）