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形魚地（一七）

石曉龍

或許每個都需要尿不濕，把自己不受控制的眼睛包起來，讓那該死的鹹水無處可逃。趙初星說她母親很早就離世，父親把她拉扯長大的。年紀的增大，女性的身體發育，父與女之間的關係越發微妙。父親總是以醉酒的名義手腳不老實，離開妻子二十年，男人不安分的下體越發膨脹。趙初星一心想要離開原生家庭，發憤讀書，終於爭取到了交換生的名額。在北方最有名的大學，趙初星第一次感受到愛，感覺到活著。趙初星愛上的這個男人也是一名留學生，一個黃頭髮說外國語的人。我羨慕趙初星，我沒能考上高等學府，我只知道襯衫的價格是九磅十五便士，我羨慕她有看得見的未來。趙初星卻說她的留學生男朋友的家被火箭炮擊中。他的父親躲在房子裡，弟弟睡在那裡，他們渾身是血，他們沒有窗戶，什麼都沒有。我渾身一激，在嗜血的火箭炮面前，人才是真正意義上的平等啊。不管學歷，不論出生，不看人脈，只要不是鋼鐵，肉體凡胎扛不住轟擊。趙初星說那天她穿著一件紅色的裙子，她男朋友來搭訕，他們來到了一個房間，脫掉了衣服，在床上鬥爭幾百個回合。鬥爭結束，趙初星想要再來一次，她男朋友卻搖搖頭，他說他的家庭需要他立馬回去救援。趙初星並沒有因為說起私密事而羞澀，大方承認男女熱乎，女人的下面長著一雙慾望的眼睛。我說男人也一樣，誰都一樣，只要是人，有生殖器，就會這樣。從來如此。趙初星和她男朋友走出房間，兩人眼裡充滿了失落和不捨，趙初星不知怎麼了，有種窒息如死亡般的感覺。（一七）

留學生

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