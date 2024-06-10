人是吞金魚。金子做餌，無魚不上鉤。趙初星說這需要看問這話的人的慾望，如果是活在自己的世界，需要世界以自己為主，哪裡都是困在沼澤出不去的形魚地。如果沒什麼慾望，不需要世界圍著自己轉，哪裡都是淨土。我指了自己的腦袋，問趙初星，你覺得我是一個有慾望的人嗎？趙初星笑了，對我說，一個激動而漫無目的慾望，正如你的慾望。我不同意，我流浪，不代表我的慾望也是漫無目的，我的慾望從始至終只有一個，留，一個能留我的處所。高聳入雲的大樓，光鮮亮麗的精英，霓虹閃爍的夜晚，就連一隻流浪狗都能得到人的救助。髒兮兮的流浪狗畏縮在角落，吃不完的食物就來了。我不明白，連一個小動物都能被救助，為什麼人就不能被別人救助呢？不知道哪個環節出了問題，金子變多了，我們卻生活在一個人不會憐惜人的時代。趙初星在我的這句話之後停下畫筆，像是打開了話匣子，她接著我的話說，不是人不會憐惜人，是我們生活在沒有愛的世界。世上的年輕人不知道自己這條命怎麼辦，低層次的就是想活下去，高層次的什麼都有了，然後不知怎麼辦。太多無聊的事了，吃喝拉撒睡，忽然發現自己老了，要死了。人都是這樣，很少有例外，許多被認為的例外都不例外。這些反覆無趣的事情一部分是責任，一部分是一個命運。此外能怎麼辦呢？人如果不馬上死掉，總得活下去，總得把人類這個種族延續下去。我看著趙初星的眼睛，我說，你覺得人和人之間真的沒有愛麼？趙初星那好看的臉龐好像滑落一滴淚。（一六）