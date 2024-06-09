我只看見有人走，沒看見有人回來，據說黃泉站那裡有一望無垠的大紅色花海，比人間美，去過那裡的人永遠不會想回來。我總是懇求趙初星畫一幅黃泉，我想提前看一看那邊的世界，再仔細考量考量我值不值得留在現在這個人間。我不滿家裡的包辦婚姻，跑出來三年了。本想著出來賺點錢，家庭裡誰掌握了經濟權誰就掌握了話語權，只要我有錢了，我就有選擇了，我能選擇我的婚姻。我低估了世界的殘酷，該死就該死在我大專學的是工商管理，學經濟，學行銷，學戰略，我曾經以為我會在金融圈裡意氣風發，現實是拿著大專學歷只能賣勞力賺錢。和一個黑心老闆發生爭執之後，我發現人和人的溝通沒有用，沒有任何作用。人只有面臨生命威脅時才會願意做出妥協。說一千道一萬不肯退一步，亮出拳頭，只一拳打在腦袋上，再凶狠的人也會流出眼淚。我費了九牛二虎之力，只得到了一個我本該如此的結果。我拿到我本該如此的結果，居然還成了進看守所的壞種，世界容不下我了，只能去垃圾堆裡流浪。可垃圾堆裡只有垃圾，沒有金子，我吃垃圾活到現在，這麼多年，我好像經歷了一場曠日持久的戰爭。趙初星不知道是不是看透了我的心思，她給我畫的黃泉是一處骨山血河，森白的頭骨全是破碎的窟窿，鮮紅的血液蛇般蜿蜒，和現實一個樣。我頓時就不想去黃泉了，我活著，也許還能找到一個沒有鬥爭的淨土。我問趙初星，北美洲是不是一個悠然過日子的好地方？趙初星居然沒有回答。我想也對，人為財死，鳥為食亡。這世界是一個無比龐大的澤國，一個又一個的形魚地，美國也是。（一五）