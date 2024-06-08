圖／薛慧瑩

「完全可以。」我點點頭說。

「去看看房間吧！」

原來從客廳到我的房間，需要經過老教授的書房、衛生間、客人的房間和老教授的臥室。不過我的房間旁邊有扇通往後院的門，這就多了活動空間，讓我覺得比學校公寓好多了。一會兒，老教授打開我將入住屋子的門，告訴我這是主臥，從前是他和妻子居住的房間。妻子去世了，他就搬到隔壁小房間住了。我東瞧瞧、西看看，雖然感覺家具陳舊些，書桌也不夠大，地板上油漆已經斑。，好在這是主臥，有衛生間，還有衣帽間，完全屬於自己的獨立空間。

「喜歡這裡嗎？」老教授問。

「喜歡。」

「你能在這個雙休天搬過來嗎？」

「這麼快？」

「我怕我小兒子介紹來的租客我不喜歡。」

「好吧！」

我答應了老教授，心裡就想著回去收拾、打包，去學校租房部辦退房等事項。老教授見我決定了，臉上露出笑容，拿出從前是他妻子用過的一把套著一條小金魚的鑰匙，一個個告訴我說：「這是大門鑰匙、那是後院門鑰匙、這是你的臥室門鑰匙……」老教授的聲音很輕，語氣很溫暖。我接過鑰匙，他又說：「這個月不算你房租，下個月開始吧！」我盤算了一下，這個月還有二十多天呢，真是撿了大便宜。

有那麼幾分鐘，我們都沉默著。我坐在沙發上看客廳落地窗外的後院，那裡的蘋果樹上結著一個個青澀的果子，再過幾個月就豐收了。我心裡想，這麼多的蘋果怎麼處理呢？這時老教授忽然說：「你去廚房和洗衣房看看吧！」

「不用了。」我說。

「廚房你可以用爐灶和鍋子，用完要清洗乾淨。洗衣房裡，你可以用洗衣機和烘乾機，但洗衣機用完後要打開門晾著。」他一邊說，一邊站起來，從壁爐上拿過來一個鏡框對我說：「這是我的妻子。」

2

我的男朋友阿瑟是香港 人，他在英國牛津大學讀博士，我們在一個學術會議上認識的。會後我們各分東西，開始了網戀。屈指算來，我們的戀愛關係也就三個多月，存在著太多的不確定性。我本來也不抱什麼希望，但他知道我要搬來老教授家住，就說：「我正準備考GRE，申請哈佛大學 的博士。如果哈佛錄取，我就放棄牛津大學的博士生資格，來美國讀書、這樣我們在一起的時間就會多一些。」

他也許是認真的，倘若不是為了我們能多一些團聚，又何必放棄牛津大學的博士生資格？畢竟他已經讀到博三了。不過我還是連連說：「好吧、好吧！」我知道阿瑟是個很要強的男朋友，在他眼裡，牛津沒有史丹福好，這或許才是他要考GRE，申請哈佛讀博的真正原因吧！

我答應老教授雙休天搬去他家住，就馬不停蹄地行動起來。搬家是個麻煩事，我的卡羅拉汽車跑了五、六趟才算搬完。接著又花了兩天，安頓自己所有的家當，把一大堆書整整齊齊地放到兩只白色書架上。最後去沃爾瑪 買了塊地毯，遮住了油漆斑駁的地板；買了一束鮮花，放在窗台上；買了一幅馬蒂斯的〈著藍衣的女人〉掛在床頭，整個房間煥然一新。

我忙裡忙外地搬家，只和老教授打了個照面。他好像整天都坐在書房裡，背對著門，完全不在乎我因搬家而發出乒乒乓乓的聲音。晚上我到廚房做麵條，老教授坐在廚房的餐桌前，喝咖哩椰香紅薯濃湯、吃漢堡。廚房的餐桌是一張小圓桌，桌面一半擺著書報和一袋果脯李子乾，還有一個放大鏡。他一邊吃，一邊有一搭沒一搭地和我聊天。他說：「你都搬好了？」

「是的，教授。」

「你讀博幾了？」

「博二。」

「現在系裡都是年輕教授，大部分我都不認識了。」

「嗯嗯，您多去系裡就認識他們了。我想問一下，這裡如果我媽媽和男朋友來美國，可以和我一起住嗎？」

「對不起，不可以。因為我正在寫一部書，需要安靜。」

「噢，知道了。」

我煮好麵本想端進我的房間去吃，可我知道西方人規矩多，房間裡是不能吃飯的，因此我就坐在老教授小圓桌旁的一角吃起來。（二）