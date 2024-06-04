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南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

血染日落大道（四）

周愚

艾咪略一思索，「他還在酒吧時，連續兩三天，我看到他在門外與兩三個人談話。」

「什麼樣的人？」

「不像是美國人，」艾咪答，「像墨西哥或中南美洲人。後來我問他跟那些人談什麼，他說那些人想找工作，問他怎樣才能得到警衛的工作。」

她想想又說：「他每天都很晚才回來，有兩天還整夜沒有回來，都是一回來倒頭就睡，第二天到中午以後才起來，一起來就又出去。」

我也不能斷定到底是什麼情形，就說：「過一段時間，總會知道的。不過他買車給妳，又說要和妳結婚，表示是愛妳的。」

我出差兩個星期，一回來，就接到艾咪電話，語氣極為匆促，說有重要的事要講，約我在餐館見面。

一見到她，她氣急敗壞地說：「約書雅，他……他販毒。」

「販毒！」我聽了心裡一驚。

「販毒，還有人口買賣，而且自己也吸毒。我逼著問他，他起先說是打零工，後來招供了一切。」艾咪歇斯底里，一面哭、一面說：「我該怎麼辦哪，我該怎麼辦哪！」

「冷靜點、冷靜點。」我示意她安靜下來，「妳一定要告訴他，他這樣會毀了妳和女兒，也毀了他自己，要他趕緊脫離罪惡的圈子。」

「我說了，但他說來不及了。如果他不幹了，那些毒梟個個都是凶神惡煞，不會放過他的。」

「那就只好報警了。」我也不知該怎麼辦

「他說如果報警，他會在毒梟殺他之前，先殺了女兒和我。」

第二天艾咪又約我見面，滿臉憂傷，一見就說：「昨天他跟我大吵了一架，他知道我來找你了。他還知道我常常來找你，他說所有的一切，都是你教我的。」

艾咪接著又說：「他還說了些瘋言瘋語。」（四）

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