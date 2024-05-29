醫生告訴我，要害我父親的是他已經黑透了的肺，如果能來一場絕對成功的換肺手術，父親大有可能獲得第二人生。我問多少錢，醫生比劃出一個數字，六，要六十萬。五雷轟頂，我才二十歲，父親為了治我，為了把一個活不過十五的癱子續命，付出了一切。這個家裡恐怕六千塊都難以拿出。我當時就想，我要是能值六十萬就好了，我用我自己換我父親。母親不同意，母親說我父親該死，人到了一定年紀就該死。聽到這話，父親破天荒般好了，連哀號都沒力氣的他居然口齒伶俐，他什麼都知道，甚至能自己大轉身，父親說不用治他，把這筆錢留著一家人生活，他要出院。我天真地以為是奇蹟，我趕緊去辦手續，一向喜歡和他爭吵的母親也安靜得出奇，和雕像般坐在床頭，緊緊攥住父親的手。我懊惱地回來，主治醫師已經下班，出院要等到明天。父親說沒事，他讓我坐到另外一頭，同樣握住他的手，父親說都有這麼一回，做人都有這麼一回，能把自己的價值全部發揮出來，不虧！我讓他別發瘋，好好休息，回家之後病自然會好的。父親真的聽進我的建議，微笑著閉上了眼。母親讓我也去陪護床上睡一覺，發了一天瘋，也夠累的。我疑惑地看著母親，母親似乎是有些不耐煩，總是這樣，總是這樣，爺倆一個臭毛病。妄想症真是遺傳！都怪我當初瞎了眼，看上這個倒八輩子楣的男人。你要說瘋就瘋了吧，馬上都要死了，生了兒子也隨了他的種。一發病就拿那個要死不活的疑惑眼神看著我，病一來就沒完沒了，嘴裡不說不盡，一次比一次話多。（四）