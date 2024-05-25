追女工作守則（一五）

黃啟中去車站送二人上車，父親在身上繫了十字背帶，把女兒和自己牢牢固定在一起。

列車快要開動，隔著窗戶，父親背著女兒，突然跪下來給黃啟中磕了個頭。黃啟中想到遠方的親人，想到母親每日裡拖著疲憊的身軀辛苦勞作，不知什麼時候就要倒下，不由得也是淚如雨下。

黃啟中的處分也到了學院。因為沒有三甲醫院的無感染診斷證明，黃啟中無法入校，只能是缺席宣布此事。人事處處長在學院會議上宣布完處分決定，院長看著他手中的檔案袋，心中突發奇想，把他請到辦公室說：

「李處，我這個人你是了解的，一般不好意思向人張口。今天我想求您，能不能別把這個處分放進黃啟中檔案裡。這個小夥子，人很不錯呢！」

院長把事情說了一遍，人事處處長也是嗟嘆不已。他把處分隨手塞進兜裡，說：「現在這個社會，能替別人著想的人不多了。誰還沒個熱血青年的時候，這件事我幫定了!」

在宣布完黃啟中處分的一周後，「非典」病毒逐漸控制住，全國範圍的疫情 走向尾聲。學校決定結束封校，夾斷鐵鏈打開鐵門的那一刻，兩邊的親人哭喊著擁抱在一起。黃啟中跟在喜氣洋洋的人群後面，很茫然地看著這一切。當初為了和林婉在一起，自己一心一意想要被關進校園。如今林婉走了，關在裡面和留在外面能有什麼區別，都是一樣的心灰意冷罷了。

沒過多久，大學校長升遷走了，新的校長入駐。新校長要求老師們回歸教育的本質，把學生的利益做為一切工作的出發點，對害群之馬絕不姑息。（一五）