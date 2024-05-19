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有志青年談婚論嫁（全文完）

胡剛剛

修圖過度的今天，距離產生美的海報裡，高律師像吃了回春丹，膚若凝脂，笑不露齒，似乎在抗衡造物主對他不負責的設計。恐怕連他見了海報，都要管上面的自己叫聲「兒子」。他大概不必費心去上網約女大學生了，以他現在的社會地位，足以運籌帷幄、坐收漁利。素什錦年二十載，有多少癡情少女見證了他冷血的輝煌？他有沒有給她們含淚下跪、指天許諾過的名分？他有沒有進階自己的野心並為之勞形苦神？還是他惟其篤行術業而放下了部分張揚的貪婪？……我一無所知，但我知道冉芒言出必踐，投入了創業大軍。等到他一度銷聲匿跡的社交動態再次更新，他已成功拿到了種子輪融資

「有志青年，什麼時候談婚論嫁？」我故意問他，等著他罵我「哪壺不開提哪壺」。

「不知道哦，」他發來一隻敲木魚的熊貓，「我好像發現了比女孩子更能激起我征服慾的東西。情場上的事，該經歷的我都經歷過了，現在反倒有些無欲無求。」

澄懷觀道，臥以遊之。像繃直的琴弦隱形於一個小世界強有力的漩渦中，支撐起內部正在形成的核心，所有的詠嘆調都不再令人焦急。「怕你什麼，稱王稱霸，來臣服我之下。銀河艷星，單人匹馬，勝過漫天煙花。」

現階段，混天撩日與混俗和光均非冉芒的人生選項。當我們隔屏交談，某些由交談衍生的思路已經擺脫了對話框的局限，去捕捉一連串問號後更加宏偉的答案。我相信，等我們從萬花筒一樣樂不思蜀的旅途中歸來，會發現曾認為縱橫四海的風景，不過是一寸照片中隨意的定格──願冉芒找到了彌補自己命運缺口的專屬拼圖。（全文完）

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