窗外一輪明月如水，黃啟中按捺不住內心的憤懣。他悄悄穿好衣服從宿舍出來，頂著刺骨的寒風走到林婉窗下，靜靜地聽著裡面的動靜。

樹林中發出「颼颼」的風聲，窗戶裡暗黑一片，毫無動靜，並無自己想像的那般男歡女悅的場景。

黃啟中鬆了一口氣，抹去額頭的汗水，馬上羞愧得無地自容。這種聽窗的齷齪行為，只有大山裡那些沒羞沒臊的婆姨們才會做，自己堂堂一個大學老師，這種行為簡直是辱沒了祖宗。黃啟中狠狠扇了自己一個耳光準備離開，背後突然傳來林婉頑皮的嘻笑聲。黃啟中嚇得渾身都軟了，他眼看無處可躲，橫下心來往旁邊的水溝裡拚命一跳，整個人都陷進了污泥裡，發出悶悶的「噗哧」一聲。

林婉依偎在老趙的肩上，兩人從花叢中轉出。林婉聽到了異響，豎起耳朵問：「什麼聲音？」

老趙軟香在懷，哪裡顧得上外面的聲音。他腆著臉把頭埋在林婉的胸前，訕笑著說：「哪兒有聲音？我只聽到你的心跳聲。」

兩個人相偎相依著走進了門，燈光亮起，咯咯的笑鬧聲不斷從窗後傳出。黃啟中無聲無息地從泥溝裡爬出來，冷風一吹，不禁是萬念俱灰，眼淚嘩嘩地流了下來。

黃啟中拖著滿身的泥垢悄悄離開，天地好像一口巨鍋壓在身上，整個人都被壓得喘不過氣來。黃啟中突然很想給遠方的母親打個電話。他來到電話亭，撥通了親戚的號碼，像隻蝦蟆一樣蹲在地上嗚嗚直哭。母親不知道兒子深夜有什麼急事，急忙穿上衣服，跑了半個村子來接電話。（八）