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驪歌響起（一○）

鶴望藍

凱蒂鋼琴造詣極高，畫得一手好畫，竟沒去學藝術？學醫是她自己的意願，還是別人強加於她的？難不成是陳娜替女兒選的醫學院？楚欣眼前閃過多年前的畫面，陳娜的一個眼神、一句話，就讓凱蒂眼中含淚，放下了中意的娃娃……

「虎媽？」楚欣從來沒有將這個詞與陳娜聯繫在一起。可發生的種種，不禁讓楚欣懷疑，陳娜還有她不知道的一面。

暑假過後，藍嵐和凱蒂都步入了布朗的校園。兩位媽媽歡歡喜喜地相約，以後結伴到學校探班。可是四年過去了，她們誰也沒有約誰。陳娜也因常常出差，沒再來教會，聯繫漸漸變少。

入學沒多久還聽到陳娜說過，凱蒂不適應學校的課程，和室友也不太和睦。楚欣也就聽聽而已，不予置評。想著陳娜一貫的作風，這次講的不知道是不是特有的謙遜，還是客氣話。或者，是為將來女兒退出醫學院在吹風吧？

自始至終，楚欣都覺得凱蒂不適合念醫學院。她是足夠用功、足夠優秀，可以考上醫學院，可是她並不想做醫生。她的熱愛和才華在別處，醫學院是陳娜替她做的選擇。要不要念下去，那得看她有沒有動力啦。如此一來，凱蒂不見得開心。

就跟小時候上夏令營一樣，藍嵐和凱蒂雖在同一個學校，她們都沒什麼交集。所以藍嵐也沒在意凱蒂身在何處。畢業典禮上，藍嵐自顧著和久別重逢的同學狂歡，哪裡還會想起凱蒂。

四年過去了，加上疫情的兩年，凱蒂現在應該在醫學院裡了。（一○）

疫情

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