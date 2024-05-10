江燕突然意識到了什麼，她緊張地張望，害怕在旁邊做手工遊戲的兒子，這個時候跑過來。孫英杰的專注力很好，喜歡做手工。兩個成年人噴射過來的灼熱目光影響了他的注意力，他皺著眉頭看看媽媽，又低下頭看志願者幫他釘餵鳥的小木屋。

他只看了英杰一眼，很快收回目光，說：「我，我還有事。對不起、對不起，我有事、有事。」不等江燕整理好微笑和語言，他腳步倒騰得飛快，專門往人多的地方鑽，一眨眼就不見了。

江燕心裡酸澀了一下下。一直到上床後閉上眼睛，她的心臟才一下一下地痛起來，腦子裡一會兒空空的、一會兒滿滿的。原本軒昂挺拔的一個人，看起來矮了，眼睛虛虛掃過她站立的方向，手搓來搓去地看著很可笑。曾經迷戀過那股子幹部家庭出身才有的自信坦然，喜歡他什麼都知道、什麼都能聊，用詞文雅貼切。

如今，終於靠自己成為他嘴裡誇讚的他太太那種職業婦女，他在她的眼裡，怎麼就不再瀟灑自如了呢？以前覺得配不上他，所以他慫了、退了，也就罷了。現在的她也可以經濟獨立，他會不會後悔？有沒有後悔過？她這麼多年從沒想過去找他，何至於嚇成那樣。那麼聰明漂亮的兒子，他看都不看一眼就跑。

他蒼老了不少，以前做貸款 經紀的時候西裝革履、皮鞋發亮、腰背挺直。這幾年利率 低，做貸款經紀賺不到什麼錢，聽說他又去做了保險 經紀。這裡長住的中國男人本來就少，保險這種事都是主婦定奪，女人之間好說話。男人做保險，十個有九個搶不過女經紀。他一個大男人在這裡不容易，看起來過得不算好。她心裡痛，也有一絲慶幸。（一八）