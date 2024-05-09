那就是愛了。更不要說，她現在是安吉拉‧威爾遜醫生了，來龍去脈都已經消融，她已修成正果。嫁給威爾遜教授時，她剛完成在明尼蘇達大學醫學院的住院醫實習，正要上崗。談到結婚是否要改姓，威爾遜教授笑咪咪地說：你是現代女性，結婚可以改姓，也可以不改的，你完全有選擇的自由。他知道有過一次婚姻的她一直保持著自己娘家的姓，這回也有理由不改的。

「完」是滿族人的姓，她雖然生在南疆，曾祖輩卻是從北方南下的。威爾遜教授又說：特別是你已經有很多喜愛你的病人──完玉穿著白大褂微笑著的照片，做為最受歡迎的醫護人員，已經在醫院大廳的公告屏上，連續出現了三個月，這也是她獲留用的重要原因。當然，完玉決定留在這大半年都是冬天的明尼蘇達，是因為她要嫁給溫文睿智的威爾遜教授。她鄭重地冠上了教授的姓。

現在想，改得真好。眼下，她就是一個跟病人在私人感情上完全切割清楚的醫生。完玉給急診中心回了資訊：正在趕去醫院的路上。

載著勤威的救護車鳴著笛，轉過急診室前的圓盤時，雪小了下來。前面已到達的兩輛載有輕傷患的救護車挪到旁邊，讓出了主道。

車子一停穩，急診室的醫生和護士立刻過去跟急救人員交接。完玉跟馬上要進入手術室的神經外科強森醫生、醫生助理莉莎和手術護士傑克，以及手術室護士吉娜一起，一邊聽著急救隊的彙報、一邊開始工作。完玉知道自己會是第一個動手的人。

急救車上的活動床架已經被移下來，完玉站到了床頭，一眼看到休克中的勤威，身子輕輕晃了一下。（五）