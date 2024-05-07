「恭喜你，美國的英雄媽媽。」洛維給紫嘉送來了鮮花和蛋糕。

「本來還計畫重返職場，算了吧，在家當帶娃婆。」紫嘉呵呵一笑，然後掀起衣服就給孩子餵奶。

紫嘉每天泡在奶瓶和尿不濕的生活中，完全淡忘了報復前夫的計畫。在某個悠長的午後，她會想起宇飛，想起他和老婆肯定也為帶娃忙得雞飛狗跳。算了吧，都不容易，歲月無恙，人人平安。

大寶長得胖胖白白，像個人參娃娃，紫嘉挺著個大肚皮，天天伺候他吃喝。那日她正在給他洗奶瓶，微信 「咚」的一響，原來是宇飛想重加她的微信。他們在離婚的時候，就已經刪掉了對方。

宇飛告訴她，他很後悔跟她離婚。他在國內的生活一塌糊塗，他真想時光倒流，再回到美國。紫嘉聽得很爽，但還是勸他，既然有孩子了，就要有犧牲精神。，她順便也感嘆一番當媽的不易，肚子裡還有兩個寶寶，未來生活要面臨更多責任。

紫嘉並不想炫耀自己多子，沒想到觸碰了宇飛的傷痛。宇飛的孩子已經當了小天使！那是一起事故。宇飛的母親駕車送兒子和兒媳去遊樂園，在停車場倒車不小心，居然把孩子撞倒，送到醫院已經沒有呼吸。宇飛的妻子瘋了，天天咒罵婆婆是殺人犯。在妻子的臆想中，婆婆曾經拿著孫子的頭髮去驗過DNA 。夫妻倆感情本來就不好，孩子的離去加速了婚姻的解體。

這或許是老天對宇飛最大的懲罰，但是紫嘉一點也不開心。人同此心，她無法想像自己失去孩子的絕望。她對洛維感嘆：「珍惜今天，生命中太多的傷痛和猝不及防，不知道明天和意外哪個先來。」（全文完）