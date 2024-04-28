圖／徐至宏

記憶裡，小時候曾和家人來過東港，是搭乘客運車，直接到達鎮中心，火車站距離鎮上有一些距離。梨佳帶著薌男走向鎮上，他們先經過梨佳就讀的護理學校，從校門外可以看到灰白的幾棟大樓。梨佳提議往市場走走，經過鬧區的一些店鋪，他們走到一家在小公園旁的冰果室。梨佳叫了兩份芋仔冰，兩人一面吃，一面交談起來。

相對之前陌生時的靦腆，這時話語多了起來，還有一些笑聲。

梨佳說，高中升學 沒有考好，才到東港念護理學校。她知道薌男在高雄念了好的高中，問說將來想要做什麼。其實薌男並沒有立下目標，分組以後，他想選擇文、法，不會選擇理、工，他不想選擇學醫的路。但他喜歡念護理的女孩，喜歡看穿著藍白衣服的護理女人。也許是在書裡讀過南丁格爾的故事，受到的影響。

「讀護理，很好啊！將來可以照顧病人。」

梨佳並不這麼想。

「也許，我會重考。」她這麼說，舀一匙冰淇淋入口。

梨佳喜歡帶薌男去東港海邊。

從鎮上走向海邊的路，經過東隆宮和鎮海宮，兩座廟宇都金碧輝煌。穿梭的路上有小吃店，也有冷飲熱食攤。梨佳喜歡買一份炒螺肉，兩人走到防風林靠海的樹蔭下品嘗。開始時，薌男不敢吃，梨佳一再說吃吃看，他才試著一起吃。田螺肉炒九層塔加上辣椒，香香辣辣脆脆，確實好吃。

坐在防風林外的沙灘上，兩人一起吃著炒螺肉，加了九層塔和辣椒的口味，愈吃愈續嘴。在鎮海宮旁的沙灘，往北是東港溪出海口，更北是搭船去小琉球的港口；向南是大鵬灣。西向的太平洋，過了日午的陽光在海面上鋪陳一面大大的鏡子，愈是近黃昏，這面鏡子染著夕陽的顏色，彷彿一面錦緞在風中吹拂，漂浮著。

梨佳問薌男學校的事情。她在東港讀護理學校，但似乎不喜歡。

升上高中二年級的他，選擇的是升學文、法科系，他對政治和法律有興趣，但也喜歡文學，也許讀外文系。這都與父親的期望不同，家裡想要他申請理工科或醫科，對他的選擇有些失望。

4

薌男常在午休時間，吃完便當後，到學校的圖書館去看報，也因此常代表班上參加學校的時事測驗。1964年10月24日是星期六，當天只上半天課，同學利用午後時間，在運動場活動或參加社團。

他在翻閱《中央日報》的時候，在三版看到一則小小，但奇怪的新聞：

「台灣警備總部在昨晚發布的簡短消息中說，彭明敏、謝聰敏、魏廷朝於上月在台北從事破壞行動時，當場被捕……在備戰狀態之下，涉及叛亂顛覆罪名者，一律依軍法審判。」

他翻了其他報紙，《徵信新聞報》、《聯合報》也刊了一樣的新聞，再翻了China Post這份英文《中國郵報》，也有報導。其實，事情發生已一個多月了。

彭明敏不是被表揚為台灣十大傑出青年的年輕學者嗎？在台灣大學政治系擔任教授兼系主任的他，也是中華民國 駐聯合國代表團顧問。怎麼會這樣？

學校老師還特別以學長介紹過彭明敏，他是戰前日本時代高雄中學校學生，後來去京都念第三高校，就讀東京帝國大學政治系。戰後續在台灣大學政治系畢業，並留學加拿大麥基爾大學，取得碩士學位，在法國巴黎大學得到博士學位的國際法學者。

注意時事新聞的李薌男把疑問放在心上，體育課時，他問了老師，才知道彭明敏父親彭清靠是醫生，二二八事件 發生時，擔任高雄市議會的議長，還曾因參與談判，被扣押在壽山的要塞司令部。體育老師還告訴他，不要知道太多，避免麻煩。

看著校園圍牆，大大的「保密防諜」、「人人有責」和「反攻大陸」、「解救同胞」，李薌男的腦海印記一些大人提醒不要談政治，「有耳無嘴」、「好好讀書」的提醒。

李薌男都會在每個月最後一周的星期天，依信上之約，搭火車去東港和梨佳約會。小小的年紀，兩人像男女朋友，見面時都有一種歡喜。從一前一後，到並肩行走，到兩人牽著手走著，感覺心頭有一份說不出來的甜蜜。

父母不知道他交了女朋友，同學也不知道他有女朋友。也許是因為小時候都離開家，住在外面，薌男比較獨立，相對也孤獨。他喜歡和女朋友談心，認識梨佳以後，也牽掛著這份戀情。

與梨佳約會，兩人一定到海邊看海。他喜歡海的遼闊，看著海浪一波又一波來來去去，永不止歇，會感覺到某種生命律則，或自然律則。但梨佳的感覺是不安定，不可捉摸的人生歷程。有一回，她透露自己母親是父親另娶的女人，沒有生育的大媽也很疼她。但她總覺得自己的父親有一種罪責，也讓自己的求學生活無法平靜下來。（三）