但不久他便迷惘困惑了，不知道自己寫的是不是詩。某日，他和同學去看了廈門的一個油畫展，忽然就有了畫畫的衝動。從此，畫畫和寫詩就伴隨著他走過千山萬水。

魯卡也喜歡寫詩、畫畫，只是沒有天賦。開飯前，王傳奇帶他參觀了畫室，那裡有一張長長的畫桌，桌上堆著顏料和畫。牆上陳列著王傳奇畫的許多幅油畫，有肖像、有風景。魯卡不懂畫，不敢貿然評論；但他恰到好處地表達了喜歡他的畫，聽起來自然入耳。

王傳奇涉及的話題很多，魯卡尤其喜歡聽他講農村插隊落戶的經歷。插秧種水稻，螞蟻在他的腳上爬，聽起來都害怕。還有挑土、挖池塘；養豬、放羊、拔草；到山上採草藥、到河裡摸黃蜆。最有趣的是生產隊裡開聯歡晚會，知青們聚在一起唱蘇聯歌曲〈山楂樹〉、〈朋友〉、〈三套車〉等。知青生活雖然辛苦，但也有樂趣。小小年紀在農村鍛鍊，給他後來闖蕩江湖積累了經驗。王傳奇說起自己從前的生活，還有一種懷舊和感恩的味道。

魯卡沒有這樣的生活體驗。從小學讀到博士，再到大學任教，基本都在校園裡兜兜轉轉。然而學校也是社會群體的組成部分，各有各的體驗。魯卡想著自己一路披荊斬棘，拿到美國名校的博士學位，又找到美國大學教職工作，真是非常不容易，不免內心又有了自信和力量。

7

復活節 後，天氣一下就熱了。魯卡家門前的一棵桃樹開花了，只是沒人打理，右邊的枝幹已經枯死。雖然是半邊開著粉紅的花，但還是讓魯卡眼睛一亮。春暖花開的季節，陽光下的人們只要有假期，就想出門旅遊，魯卡也不例外。（一四）