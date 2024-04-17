王傳奇的兒子，也就是魯卡的學生，是住在學生寢室的；雖然距家那麼近，也不常回來。王傳奇的夫人顏汝萍，自從跟著丈夫來美國，一直做家庭主婦。她相夫教子，善良賢慧又穿戴簡樸。魯卡第一次見到她時，簡直不敢相信，一個在美國待了三十多年的女人，還是上世紀六、七十年代的知青打扮，難道時間在她這裡停留了？

中國人向來熱情好客，王傳奇接到魯卡的短信後，吩咐顏汝萍準備晚上的菜餚。他們是福州人，福州菜和上海菜一樣偏於甜口，也都喜歡河鮮、海鮮。當然和朋友聚在一起，愉快的聊天才是最重要的。魯卡在這個小鎮裡，屈指可數的幾個朋友，只有王傳奇和他夫人顏汝萍是地道的「知青」老移民 。他們說起從前的事，總是感慨萬千。

實際上，魯卡與王傳奇是兩代人。上世紀五十年代出生的王傳奇和顏汝萍，做「知青」時，魯卡還沒有出生。他們返城進工廠後，魯卡也還沒有出生。因此，二十世紀六、七十年代的許多事情，魯卡就是陸陸續續從他們這裡聽來的。

王傳奇是畫家，講故事很有畫面感，讓魯卡有一種身臨其境的感覺。這會兒，他喝了一口白蘭地，把思緒拉回到了遙遠的1977年。那時候，他已從農村抽調回福州，並且進了工廠做鉗工，學徒期也快滿徒了。但恢復高考 的消息一經確實，立即激發了他的向學之心，報名參加高考。只是錄取並不順利，第一批他榜上無名。第二次擴招時，他才進入了廈門大學。

和所有剛進大學的年輕學子一樣，王傳奇也參加了學校裡的好多社團。他尤其喜歡詩社，興趣很濃地寫著一首首短詩。（一三）