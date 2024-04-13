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基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

桃花吊墜（二一）

水影

姜桃笑了起來：「你這是在求婚嗎？這也太沒有儀式感了吧。」

丁毅也笑道：「我是個實在人，不會花裡胡哨那一套。不過這不算求婚，我求婚還是會再正式些的……」他接著說：「我只是提議我們可以先同居。但如果你不願婚前同居的話，我們也可以結婚。」

姜桃想她跟曾凱在一起也有半年，曾凱連一句「做我女朋友」都沒有說出口，丁毅已經開始談婚論嫁求同居了。姜桃想了想，同居確實兩個人可以有更多了解，而且他們在同一棟樓裡工作，同居也有不少便利之處。

於是她說：「等下個月吧，我這個月租金已經交了。」

8

姜桃在搬家前最後一個星期日，來到了藍咖啡館。她已經很久沒有來了。

當她手持一杯拿鐵在靠窗的角落坐下的時候，久違的舒適感和幸福感充盈了全身。她忽然很懷念一個人時的安寧自在。她從包裡取出桃花吊墜，又掛在了頸上，自從曾凱給她發了「祝你幸福卡」後，她就沒有再戴過，也沒有再和曾凱有任何聯繫。

她深深吸了一口咖啡的香氣，感慨地想道：單身的自由自在和兩個人的相依相伴，到底哪個才是自己更想要的？當然，這是在沒有愛情的情況下的選擇。有了愛情，當然是不同的，時時刻刻都想跟心上人黏在一起。可是如果沒有愛情，就像母親說的，婚姻就是跟合適的人組成家庭、攜手人生，那麼丁毅確實是一個合適的人。可這是自己想要的嗎？

她和丁毅在一起，沒有快樂，也沒有不快樂。丁毅各方面都拿得出手，至少可以為她抵擋來自親朋好友的催婚壓力。她跟丁毅在一起，雖然沒有心意相通的快樂，但也可以有說有笑地拉些家常。（二一）

咖啡 租金

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