魯卡沮喪地朝前走去。一隻烏鴉停在一根樹枝上，十分警覺地望著他。街上，在藍天白雲的襯托下，滾滾濃霧從一個煙囪裡冒出來。花店已經關門了，魯卡本來就不高興給理查德生日送花，這樣就有了名正言順的理由。

走過花店，前面有一條小河。河裡，流淌著朦朧的褐色河水。幾隻蒼鷺撲扇扇飛來，水面映出對岸樹木的倒影。這裡曾經是他與夏青萍約會的地方，點點滴滴都是記憶，但往事不堪回首。

大約傍晚五點多，魯卡心情不錯地回到家裡，拿上禮物，就去參加理查德的生日晚宴了。走到他們家門口，他按了門鈴，來開門的正是晚餐主角理查德。魯卡稍微有些尷尬，但理查德就像從沒有發生過不愉快的事那樣，微笑著說：「請，裡面坐，咱們好好聊聊！」

魯卡進門後，正在廚房忙碌的安妮老師出來與他打招呼。女兒茜茜也從自己臥室走了出來，魯卡順手就把禮物遞給了茜茜。茜茜說了聲「謝謝」，當著魯卡的面，就把兩個禮物的包裝紙拆了，並且大聲將小恩從他自己的房間裡喊了出來。

小恩就是那種對什麼都沒有興趣的男孩，他看了一眼姊姊遞給他的樂高說：「這有什麼好玩的，我不要。」

「你真不要？」

「誰騙你了？」

「你不要，那我就拿走了噢！」

「好吧！」小恩轉身就進了自己的房間。魯卡見自己好不容易選擇的禮物，當面遭到了小恩的拒絕，有點難堪。理查德對魯卡解釋道：「這孩子就是這樣，別介意，他啥都不喜歡，不知道他喜歡什麼。來，我們先坐下來，喝酒吧！」

魯卡和理查德坐到了餐桌前，理查德開了一瓶法國紅葡萄酒。（九）