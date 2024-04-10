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工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

桃花吊墜（一八）

水影

母親微微發福的臉出現在視頻裡，她又開始她的催婚言論：「我昨天上街，遇到你中學同學小青了。她女兒都四歲了，小孩好可愛。你馬上就三十了，個人問題要抓緊，女人過了三十就更難了。」

母親諸如此類的話喋喋不休地說了好多次，姜桃平時也就一耳進一耳出。今天她有些不耐煩了，便說：「好了，過兩天我就找個男朋友。」

母親的眼睛瞪圓了，滿臉都是笑意：「有目標了？」

姜桃點點頭。

7

姜桃跟丁毅在一起了。

姜桃跟丁毅在一起最大的好處，就是耳根清淨，母親再也不像之前那樣，三天兩頭來催婚了。母親對丁毅很滿意，端正的長相、穩重的舉止、穩定的工作，還有了婚房。姜桃對丁毅一直是不喜歡、不討厭的感覺。「有時候結婚就是有個伴。」趙樂樂這麼說過。如果只是作伴，丁毅算是一個還不錯的伴。

他們走著男女交往的程序，不僅在一起午餐，他們開始更頻繁地約會，逛公園、看電影、逛商場。姜桃很悲哀地發覺，丁毅是個興趣單調之人，他對於文學藝術知之甚少，業餘興趣也主要是看球賽、打遊戲。而他即便是看球賽、打遊戲，也只是入門水平。如果說曾凱才華橫溢，那麼丁毅便是才華貧瘠。

不過丁毅也有丁毅的長處。他對於工作游刃有餘，在時事投資方面雖然算不上擅長，但至少比姜桃精通得多。他是一個平平常常的居家男人，從沒有給過姜桃驚喜，但也沒有給姜桃任何驚嚇。姜桃有時跟趙樂樂抱怨丁毅乏味。樂樂說，丁毅就是經濟實用男，可比藝術男那些花花腸子靠譜多了。

他們幾乎沒有共同的興趣。姜桃說自己喜歡讀書、看電影，丁毅說他也喜歡看電影。然而深聊下去，丁毅喜歡的是動作片，姜桃喜歡文藝片。（一八）

投資

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