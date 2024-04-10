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工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

我把文章寄白雲（全文完）

卓慧臻

她真是朵可人的解語花，在乎別人心理，卻不知如何鬆綁自己。病危後，一度被搶救成功，有所好轉，醫生表示，可以考慮住家，或繼續住院。她說：「回了家，就要負擔所有人的生活，寧可待在醫院。」諷刺的是，她一輩子愛人，唯有在病房裡，才能感受到自己被照顧。

她早已被生活重擊得喘不過氣來，身心俱疲，安息是唯一的解脫之道。我想起法國文學家福樓拜《簡單的心》裡，那位受宗教感召，一生無私奉獻的女性角色。可是，我認識的章老師是位內心有執念、有追求的人。

那天餐後，幾個同學陪老師一塊兒坐捷運，她拎著這次我帶給她的茶葉和按摩器，蹣跚走動。我順勢兜攬過來，說等她下車再給她。上了捷運，我問章老師：

「平日做什麼消遣？」

「擠出周末時間練書法，剛練完了篆書，將要練草書。」

我問：「要買很多帖子臨摹吧？宣紙容易找到嗎？」

章老師興高采烈地說：「網上可以下載書法字典，很方便查看，淘寶上也能訂購宣紙。」

草書不受框架限制，最富個人色彩，是文人終極追求的自我表達。談及書畫，章老師聚精會神，絲毫不被車聲所擾，我心裡想著，這才是她的激情所在。當初大考後，命運未卜，我們對未來很是擔憂，暖心的章老師逕自說些俏皮話：「還沒做，將要做的那一刻是最美的。」

今天，夢影代表全班，送上粉紅的香水百合、黃燦燦的跳舞蘭，還有杏桃色的雛菊，拜別了即將練草書的章老師。我在遠方，看著雲朵舒捲，似那輕如蟬翼、綿韌而堅的涇上白，相信她拈筆濡墨，瀟灑一揮，定將波折出神采動人的美妙漢字！（全文完）

捷運 書法

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