老史摟著竟竟的肩膀說：我也隨著年齡的增長，感情變得越來越脆弱，這也許是變老的過程？他說著，眼睛也變得迷濛。

短短三天，「老朋友」微信 群發生了天翻地覆的變化；在龍年春節到來之時，每個人都經歷了一場心靈地震 ，而餘震還不知要持續多久……

無論如何，不管聚不聚會，即使發生了很大的不幸，老朋友們還是要堅強地跨進龍年的。竟竟自言自語。

傍晚，竟竟和老史漫步在家邊的湖畔。西天邊絢麗的晚霞，似鮮血塗抹的油畫；金屬色的湖面，波紋閃爍著光芒。夕陽把竟竟和老史的臉龐映得紅撲撲的。

老史，你看那天邊的火燒雲，多像一條金龍在紅霞中騰飛雲霄，不是真龍勝似真龍！讓我們為羅小燕的女兒祈福！

他們的眼睛隨著火燒雲的變換而移動，最後那條金龍消失了。

竟竟說：我們無法改變一天天老去，我們卻可以同時擁有年老的人生感受！

老史對竟竟點了點頭，他說：走，咱們回家去，雖然夕陽已經褪色，但是今晚我要調出叫「夕陽紅」的雞尾酒！如果說年輕的時候我們活得匆匆，那麼年紀大了，我們要活得從容！再也不要錯過對年老的感受，不論是痛苦還是歡樂，都是對生命的感悟。

很快，太陽落到地平線下，殷紅的晚霞在天際隱遁而去。天空變成了青蒼色。竟竟和老史從容地走在暮色蒼茫中。（全文完）