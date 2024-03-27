老史正在廚房吧檯調製雞尾酒，他把蘭姆酒、藍色橙皮酒、無色櫻桃酒、椰奶、菠蘿汁按比例加入果汁機，放上少許碎冰，高速攪打了十秒鐘。就在老史打開果汁機開關按鈕的那一刻，竟竟也按動了手機的「發送」鍵，把給趙智仁的那條微信 發出去了。

端著兩個藍光閃閃的高腳杯，老史走到竟竟面前，你看，「藍色夏威夷 」！記得新冠疫情 前，我們去夏威夷旅遊，那晚在郵輪上看日落，你點的雞尾酒就是「藍色夏威夷」！嘗嘗看，我調的酒怎麼樣？

竟竟接過老史遞給她的酒杯，孔雀藍的液體在她眼前晃動。她抿了一口，連聲說好喝。這幽幽的藍色有一種美感，美得深沉，美得讓竟竟感到了一種淒苦悲涼。老史見她眼神迷離，便問：想什麼呢？

我在想，才短短三、四年的時間，這個世界發生了多大的變化啊！瘟疫肆虐、戰火四起，多少人失去了生命……竟竟若有所思地說。

老史不知如何安慰，他默默走進書房，拿起擺在書架上他和竟竟的合影；這是2019年，他倆在夏威夷檀香山郵輪上一張放大的照片。郵輪公司為每個上船看日落的遊客拍下了精彩一瞬間，而且還配上了太平洋晚霞圖景的鏡框。

他走到竟竟身邊說：你看，那時我們看起來還挺年輕呢！他倆端詳著僅僅四年前的照片，一種無法抗拒的懷想湧上心頭，往日時光怎能忘？他們心中有不盡的感慨。

走到落地窗前，竟竟看見家邊的路燈散發著暗淡朦朧的黃光，似乎與落日的最後一道餘暉掙扎。（七）