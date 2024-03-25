開車回家，下了高速公路，竟竟看見前方哥德式教堂，那高大的十字架直刺天空。車子駛過教堂，一種無法抗拒的思緒漫上竟竟的心頭：人的命究竟誰注定？人們都期待著幸福的樂園，可是生活的前方，有可能就是意想不到的失樂園。

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開到家門口，竟竟看見老史站在車庫旁等她。

你真讓我擔心啊，出門吃飯都忘了帶錢包，丟三落四的。老史把落在茶几上的錢包遞給竟竟。

她尷尬地笑了一下，本來我是要請丹華吃飯的，結果還是人家丹華掏的錢。

沒把自己丟了就是萬幸！我真怕你這心煩意亂的出了車禍！

老史的擔心不是沒有道理。二十年前，竟竟在國內的姊姊得了乳癌，他媽媽因為悲傷，患了顏面神經皰疹，痛得死去活來。竟竟焦急萬分之時，又接到師母打來的越洋電話，她的導師因肺癌過世了！

幾方面的壞消息讓竟竟寢食難安，結果出了車禍。竟竟斷了三根肋骨，肋骨刺穿胸膜造成血氣胸，她被送進了ICU搶救。竟竟的汽車撞得報廢了，幸虧車上只有她一個人，女兒、丈夫不在，否則後果不堪設想。

躺在床上，她還是不得安寧，和李丹華見面，並沒有解決她心中對羅小燕女兒的擔憂。看到丹華因為兒子過世變得滄桑的容顏，反而陡增了她心中的悲哀。她想，也只有李丹華經歷過失去兒子的切膚之痛，才會有如今的坦然淡定、遇事不驚。

但她的心並沒有涼，她對孩子的心疼，就如她對老史常說的那樣：我不會為父母而死，也不會為丈夫去死；但是如果女兒需要，可以挖我的眼睛、摘我的腎，用我的命換女兒的命！

每當聽到這樣的話，老史就會說：呸、呸，這話不吉利，咱女兒現在好好的，幸福指數很高呢！（五）