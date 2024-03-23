可他嘗不出茶水的味道，什麼味道都品嘗不了了。他的嗅覺和味覺細胞都被殺死了，被酒精、債務、生活壓力，被沒日沒夜地賺錢殺得一點不剩。現在，他要把這個破碎的形象一點點縫補起來，收拾停當。他從身上掏出一個牛皮色、皺巴巴的信封，拿在手裡看著，並沒有馬上遞給她。「那天，我從寺廟睡醒出來，又回到人民廣場。沒想到他們還在那裡摸彩票。我擠進人群中，花四塊錢買了兩張，一張是給你的。」

「留個紀念吧，雖然……已經沒什麼用了。」他微笑著說。

一張長方形紙片。波浪狀的音符圖，同心曲，拉琴的卡通女孩。獨屬於那個時代的歡樂氣息撲面而來。連不買彩票的人都知道有哪些獎品──桑塔納轎車、昌河麵包車、彩電、冰箱、電風扇。所有參與者都以為自己可以摸到轎車或彩電，最不濟的也有冰箱或電風扇，儘管他們摸到最多的只是毛巾和肥皂。

沒想到，他居然還保存著這個，這張皺巴巴的無處兌現的彩票。

廖青再次想起那個遙遠的初冬早晨，人民廣場人聲鼎沸，刮掉的彩票雪片般鋪了一地。壞運被踩在腳下，好運被高高舉起。她被一個女孩牽著手，步入南山公園，一路拾階而上，爬至遍植松柏的山頂之上。她站在崖石上看廣場上的人。人群成了模糊的點，無數的點仍在歡呼、叫喊，捶足頓胸，卻沒有傳來任何聲音。

此刻，她攥著這張來自當年的彩票，灰白、皺縮，只須用指甲蓋輕輕一刮，就能領到那個深藏多年的祕密。當她的指尖觸及那個區域，一股暖流悄然劃過周身，傳遞至末梢神經。

她的心一陣撲通亂跳，很想知道自己會刮出什麼來。（全文完）