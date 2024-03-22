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中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

那年花開月正明（八）

夏嫿

李倩雲的所為，倒似一場狂風，把鍾偉然、何曼妮之間幾乎要熄滅的火花，吹得燃燒起來。

鍾偉然和李倩雲夫妻合住了快兩年，對李倩雲的個性了然於胸，她愛佔便宜，本質不壞。這次何曼妮故意和李倩雲槓，鍾偉然本想勸她算了。後來轉而一想，李倩雲霸道慣了，自己不久也要搬出去，何曼妮是繼續留下來的，反抗一下也好，不然今後還不知會發生什麼！

他們一唱一和，配合默契，等李倩雲夫妻啟程去了拉斯維加斯，倒有些騎虎難下。何曼妮看著李倩雲消失的背影，心中別提有多暢快。來美國大半年，一直都是寄人籬下，終於揚眉吐氣。

第二天何曼妮一覺睡到中午。醒來時，好半天她都不知身在何處，屋裡安靜得彷彿針掉下都可以聽見。以前李倩雲製造各種聲響，過於安靜讓何曼妮有些不習慣，肚子也開始唱空城計。

何曼妮想起在國內那些慵懶的休息日，郭守正打包各種熱氣騰騰的早餐。她忽然不明白，自己為何要跑到異國他鄉，過這樣莫名其妙的日子。眼淚如泉水般湧出來，她禁不住放聲大哭。

何曼妮想著讓自己哭個痛快再說，結果還沒哭兩下，很急促的敲門聲，夾雜著鍾偉然急切的聲音：「何曼妮，你還好吧？」

何曼妮一驚，才想起屋裡還有鍾偉然。她嘆了一口氣，止住了哭泣，應了一聲：「挺好！」

這個很敷衍的回答讓鍾偉然很不滿意，他堅持不懈地敲門，「有什麼事情，出來聊聊就好了！」

何曼妮渾頭火起，她跳下床，一把拉開門，「聊什麼？人家哭一會都不可以？美國不是人權社會嗎？你怎麼那麼霸道？」

鍾偉然給何曼妮說得愣住，他是第一次見何曼妮任性不講理。（八）

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