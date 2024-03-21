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1

那天下午，呂竟竟想到春節將至，拿起手機向微信 「老朋友」群的群主羅小燕發了一條私信：龍年春節前後，咱們聚一下吧！可以到爾灣 來吃自助餐，也可以在爾灣的「馬家館」吃芝麻大餅，暢談一下龍年願景。文字後是一個咧嘴笑的人臉圖示。

訊息發出後，竟竟心想小燕一定會積極響應。誰不希望在龍騰虎躍的一年之初，老朋友們都能獲得「整年好運一條龍」？喜慶一下當然是必要的。

呂竟竟沒有收到小燕馬上回覆。也許人家正忙呢！她猜想著，倒也不急，離春節還有半個月，急啥？說不急，她每十分鐘開一次手機，查看有沒有小燕的回覆。直到晚上七點，她和先生吃完了晚飯，才看見羅小燕給她的回信：

我現在還真定不下來，女兒得了重病，詳情以後再說。

竟竟的眼睛掃過這條訊息，沒有多想，立刻回了兩個字：「好的。」

放下手機，她的心情有些茫然，小燕短短的回話在她的腦海縈繞，揮之不去。走進廚房，竟竟站在洗碗的丈夫老史身邊，告訴他，小燕的女兒病了，還說得了重病。春節前後，我們那幾個老朋友怕是無法聚會了。

老史扭頭看到妻子一臉困惑，便說：人家孩子病了，不願意告訴你，你就別添亂了，該幹啥幹啥。竟竟只好回到客廳，穿上外套，出門開始她每日半小時的室外步行。

家附近有一個湖，繞湖一周正好四華里路。竟竟在湖邊走著，一陣寒風吹來，她覺得渾身都涼，禁不住加快了腳步。在寒風中行走，她頭腦似乎清醒了，忽然認識到小燕提到「重病」的分量，那一定是非常嚴重的事情發生了！

她抬頭望了一下天空，今晚沒有星星，也不見月亮，那墨黑底色的天幕上滾動著鉛灰色的雲。路燈是亮的，腳下的水泥路清晰可辨，而湖面墨綠如漆，倒映在水上湖畔的房屋和林木，在風的作用下扭曲變形。

她心中的疑問、擔心，伴隨著湖畔邊的腳步，越來越沉重。沉重得既像墨黑的天空，又像深漆的湖面，看不見底，無法排解。

2

「老朋友」群組只有五人，他們都是「老鐵」。鐵到什麼程度？就是多年不見，甚至彼此杳無音訊，依然還是一見如故。他們上世紀八十年代後期出國前，都在北京同一個醫院工作，既是同事，也是朋友。上大學時李丹華和趙智仁是同學，竟竟和羅小燕以及她的丈夫孫建偉也是大學同學。工作上，竟竟和趙智仁同一科室、小燕和李丹華同一科室，大家知根知底。

到美國留學後，竟竟先與丹華在洛杉磯 相遇，而趙智仁與小燕夫婦先後來到洛杉磯。記得二十年前，小燕夫婦和智仁一家在竟竟家歡聚過一次，那時就缺李丹華。一年後，羅小燕一家因工作變動，又到了舊金山。這五個第一代新移民，為生存奔波，聚少分多，很難湊在一起。

一晃三十幾年過去了，丹華和智仁已年過七旬奔八十了；小燕和丈夫也都退休，他倆比竟竟大五、六歲。年齡最小的竟竟也接近美國的退休年齡，不再上班了。不管是四零後還是五零後，他們都已經人老珠黃。

去年四月，五人終於都定居大洛杉磯地區，三十幾年來，第一次集體在爾灣的中餐館相聚。那次聚會後由羅小燕牽頭，成立了「老朋友」微信群。

竟竟從湖邊走完步回到家，心神不寧地坐在沙發上。丈夫老史發現妻子臉色有些蒼白，便問了一句：你沒事吧？

我能有啥事？說完，竟竟看見老史頭上的白髮在燈光下閃著銀光，雖說他是少白頭，高中時就開始染髮。過了五十歲，他索性聽其自然，不再染髮，好在他的皮膚也白，而且還白裡透紅。（一）