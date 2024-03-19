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那年花開月正明（五）

夏嫿

在鍾偉然的提議和堅持下，他和那位租客都給了何曼妮伙食費。這讓何曼妮對他的好感又增添了幾分。

日子在一番巨變後，以飛快的速度達成了新的和諧局面。何曼妮甚至有些喜歡做飯的時光，溫馨得像在國內家裡一樣，還有兩個大男人爭先恐後地要洗碗。

郭守正知道何曼妮的搬家歷險，感嘆：「怪不得人家說，在國外絕對不能和中國人打交道，坑蒙拐騙自己的一定是中國人。」同時他也不理解，何曼妮為何不瀟灑地拎起行李，轉身離開。他那時不知道美國出租車是要提前電話預約，還有小費，一趟下來，換成人民幣即刻變成天文數字。美國的汽車旅館簡陋的住宿條件，費用卻直追國內五星級酒店。一天下來，再叫出租東奔西跑看房的話，一個月房租無影無蹤。

郭守正很感激鍾偉然仗義幫忙，直誇鍾偉然是爺們，甚至提出要在MSN上表達感謝。何曼妮一口否決了，「等你來時，請客吃飯、帶禮物都可以，這樣隔著屏幕幾句感謝太輕飄，虛情假意。」她的話裡夾雜著累積心底的不滿，她覺得郭守正對她現在就是幾句輕飄飄的話打發，就是虛情假意。

這種平衡在那位租客搬出去後，變得有些微妙。搬走的租客因在外州找到了工作，二手家具帶過去也不方便，順水人情送給了何曼妮。何曼妮很意外，也很感動，這讓她來美國之後一直挺失落的心情有些恢複。

出國前，何曼妮感覺準備工作做得挺充分的，關於國外生活的種種，她都細緻地做了研究和調查。對她即將要學習的地方，連中國超市的名字她都探聽好了，卻依然無法避免真正面對時巨大的落差。（五）

租客 租車

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