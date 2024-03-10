我回到屋裡，拿了幾張我找工作的時候用的招聘專刊給他。

「那上面有不少地方都是長期招工。」我說。

他接了過去，說了聲「謝謝」。

但很顯然，我給他的東西他看都沒看。他還是一如既往的，每天都叼著菸，在小鎮上轉悠，然後等到天快黑的時候，就回到老屋來。唯一不同的是，有的時候我會看到他的身上背著一個照相機。

我把關於他的怪異告訴了沈以寧。這個時候距離他來到小鎮，已有將近一個月。沈以寧聽了，說：「也許人家是個自由職業者，是個自由攝影師什麼的，現在很流行這種的。」

我笑了，「這小鎮，破破爛爛的，有什麼好拍的？」我說，「我不在乎他做什麼，只要他別賴我的房租就行。」

沈以寧點點頭。然後我聽到她在黑漆漆的房間裡嘆了一口氣。

「破破爛爛」，這四個字怕是說得重了。她以前生活在繁華的城市裡，在愛情裡恣意徜徉，而現在，她卻不得不住在破破爛爛的小鎮一棟破破爛爛的舊房子裡。即使她不願意承認，可這就是現實。

「哥，你還記得那年的夏天嗎？」她突然問我。

「哪一年？」

「就是在沁城的時候。」她說。

我吃了一驚，望向她，不明白她為什麼會突然提起那個。那已經是很多年前的事了。

她的臉上帶著回味一樣的笑容，嘴裡喃喃地說：「海邊的貝殼，沙灘、露天燒烤，還有海風，還有愛人之島，還有櫻桃味的冰淇淋，這些你都記得嗎？」

我說：「我當然記得。」我關上屋裡的燈，說：「睡吧。」

暖氣開得有點足，屋子一點點被無光的溫暖包圍，像陷入溫暖的黑色沼澤。我和沈以寧的兩張單人床像兩座潛水艇，沉入到往事的泥漿裡。越沉越低，直到觸底，然後往事被驚擾，紛紛浮了上來。（五）