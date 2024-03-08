她的聲音又一次被覆蓋了，淹沒在噪音的爆發之中。金屬撞擊的聲音就像一系列的爆炸，之後訊號斷了。

「我在路上。」這是她最後的聲音。

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我又一次來到白色小樓。早年間，小白樓周圍是一排排閃光的小白楊，只要一陣風，它們就會颯颯作響。現在楊樹鑽天，樹幹拔高，繁茂的樹冠像一團團綠色的霧遮蓋了樓房。周圍高層建築林立，與它也只是咫尺之遙。在樹木的籠罩下，絲毫看不出它昔日的影子，顯得小而荒誕破敗，像一個遺跡。

小白樓裡沉悶的空氣沒變，牆上那些不明藤蔓，無影無跡地攀爬而上，帶著扭曲的觸角，悄無聲息地佔領了各個角落。

我在想，她彌留之際在想什麼？

據當地報紙現場報導描述，她的身體看起來像是一名深海潛水員向下飛躍，穿過所有虛空、寒冷和殘骸，為了要找一個小而珍貴的東西。

她寫了很多小說，她的小說中充滿了這類可疑的探求者和仔細安排的情節。與此同時，在她的故事裡，都存在著一個危險的寶藏，一種內心的嚮往。這使她的小說很真實，就像她真實地生活過。

晚風吹到身上，涼意沁人。小白樓下半截沉在黑暗裡，上半截仍浮在黃霧般暮色中，像一座廢棄的古堡。牆上茂盛的常春藤 ，只剩了衰敗的幾枝，好像謝頂者的僅存毛髮，在風中飄零……這裡已經沒有了我熟悉的朋友，小白樓裡的那些人，已經沒入緩緩移動的人群，消失不見了。（全文完）