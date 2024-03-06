付完帳，葉之璇急著拿出那對耳環來。陳柏榮一眼見到耳環上貼的是一個有著紅色「Sale」字樣的標籤，顯示耳環只有$5.99。

她換了標籤嗎？他這一想，一股冷氣爬過脊梁。而她，付帳的時候，連心虛的樣子都沒有。

他想起這一個月來，襲上心頭種種對葉之璇的質疑，恐怕都是真的。

他曾努力為她的不平常行為，找各種理由來解釋，幾度來回折磨他自己。但今天換標籤事件應該已擺明她不過是個虛榮又愛佔小便宜、百分之百自欺欺人的人吧？這不是在走鋼絲嗎？陳柏榮這一想，驚出一身冷汗來。

最可悲的是，葉之璇全然不知道自己正在為自己塑造這樣的形象，而他最早十分著迷於她的突出形象，恐怕也是處心積慮設計出來的，而他卻一再迷戀其中而失去自我。

葉之璇出色的裝扮固然吸引他，但如果她就做她自己，手邊錢緊，即使恤衫加上牛仔褲，他都不會嫌棄的。面對著被他看破的葉之璇，他有種被曲解、被羞辱的感覺。他憤怒地想，她可以欺騙她自己、她可以欺騙他，但他絕不能欺騙他自己。

他對她的愛戀再也無法獲得心靈的安寧，他只想離開，離開葉之璇、離開虛假包裝的幸福。

他轉身快步走著。

「你走那麼快幹麼？」葉之璇在後面追趕。

一股怒氣從他心底衝上來，他不想在大庭廣眾下發脾氣，但他按捺不住，反身過來責問她：「你偷換了標籤是不是？」（二五）