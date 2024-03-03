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旋轉的愛情（二二）

楊秋生

上次分手後，陳柏榮對葉之璇的愛戀與三觀的差異，就像秤的兩頭，一直找不到平衡點，上下擺動不已。兩種情緒糾結不清，紛亂的心情一直困擾著他。原本想靜一靜，重新整理情緒，沒想到葉之璇已到眼前。

那顆閃爍的淚珠瞬間瓦解了他。他走上前去，雙手按住她的肩，低頭輕柔地問：「怎麼啦？發生了什麼事嗎？」

葉之璇只是搖搖頭，緊緊地抱著他，啜泣起來。

「進屋再說吧，室友不在，沒關係的。」

「不，我想去一個地方，」葉之璇說：「我想去海軍碼頭。去年他們不是正式推出全新的高達一百五十呎的摩天輪『世紀輪』嗎？聽說很熱鬧，有博物館、劇場、各種藝術展，還有旋轉木馬，我想去看看。」

出去走走也好，他該給葉之璇一個機會，也該給自己一個機會。

「馬上就是萬聖節了，應該會有許多新奇的萬聖節裝飾。只是這一場突如其來的雪，遊樂場不知會不會臨時關閉？」

「還好吧，雪早就停了。」葉之璇說完，雲層中透著漸漸亮起的天光，映照在她敞開笑容的臉上。

「走吧。」葉之璇挽起陳柏榮的手膀子，整個人靠了上去。

與子偕老，陳柏榮心頭忽然冒出這句話。

他的要求其實並不多，淡淡的情感、平凡而平安的生活，是他認定的幸福婚姻的真諦。也許他們需要的是更多的相處、了解與磨合。

以前的旋轉木馬都是以小孩子為主設計的，後來才出現一些大人與小孩可以一起乘坐的。有的甚至設計成漂亮的馬車形狀，充滿浪漫的情調，非常適合情侶搭乘。（二二）

萬聖節 博物館

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