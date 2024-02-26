有可能是他一直錯看了葉之璇嗎？還是葉之璇渾然不知她已洩漏了祕密？她可以如此鎮靜，她到底是怎麼樣的一個女人？

拼拼圖時因為顏色相近、形狀接近而往往白費工夫，得重新換過一片。人生其實不也正如拼圖一般？稍有疏失，當時若沒察覺出些微差距，繼續拼下去，到最後卻拼不出完整的圖片。人生的缺憾，常常都是始於一個錯誤的選擇。現在，他拼湊出來的葉之璇形貌，會是一個警鐘，還是因為片段不夠完整的訊息導致的錯誤結論？

陳柏榮陷入深思，周遭嘈雜的聲音像揮不去的討人厭蒼蠅，讓他心煩意躁，失去了玩興。

「你不舒服嗎？」過了好久，葉之璇才發現他的意興闌珊。

「喔，沒事，為了今天的約會，我昨天半夜起來到Lab run了整晚的電腦。可能是這樣，覺得有點累了。」

「那要不要回去休息？」

「我是有點這麼想，那你呢？你若要回學校，我們就一起走吧。」

葉之璇想到全日通票只坐了一程有點可惜，想繼續坐船，便說：「你不用管我了，你就先回去吧。」

「你不回去嗎？」陳柏榮有點兒不放心，問她。

「沒事、沒事，我都有辦法一個人來美國了，芝加哥 ，小事一樁。」

陳柏榮站在那兒委決不下該不該繼續陪她，卻勉強不來自己，說：「那你注意安全，回到宿舍打個電話給我。」

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才過幾天，葉之璇忽然出現在薄薄雪地中。

陳柏榮上次見面回去後，一直處在矛盾糾結的情緒裡。（一六）