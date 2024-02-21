圖／123RF

一起來看流星雨，不過是初衷的藉口，一行前來的男男女女不過是趁機拉近距離，或者是把默認的曖昧捅破，轉變為到手的真實。在起初看到流星雨的大驚小怪過後，他們已經三三兩兩地集結，把關注天上的星星轉變為注視地上的「星星」。這些「星星」，實實在在，看得見、摸得著。可是，只有陳星，這個陳星，連浪漫都搞得如同課題研究，一個數據也不得閃失。

周曉雨躺在平鋪在沙地的毯子上，攤開四肢，隔著薄毯子，可以感覺到曝曬了一整天的沙子熱乎乎的，散發出大地特有的清新和土腥混合的氣味。從半夜時分啟程，開車兩三個小時到達此處，全程只是他一個人的司機，應該有些疲乏了吧。南加州 遠離市區和燈火的沙漠上，經過了一天驕陽的烘烤，尚未冷卻的土地還冒出絲絲熱氣。周曉雨躺在這裡，好像是躺在東北老家冬天熱騰騰的土炕上，隔著窗櫺，看滿天的星斗，數星星。

「愛她，就帶她去看流星雨。」

「在流星雨顯現的時候，許個心願，願望就一定會實現。」

「流星雨隕落在地上，就有一個愛在世間萌發。」

「數到一百個流星雨，心願就圓滿得百分百。」

周曉雨是標準的理工男，不會吟詩作詞，但是一個疑似詩作的句子還是在他的心中浮現，在眼前一句句迸出，並引發浮想聯翩。周曉雨想：這幾句話叫詩嗎，能夠拿得出手嗎？滋味是酸是甜，還是模仿小資味道變了形？

想著、想著，詩句變成了誦讀聲，清新而又冷靜，好像是陳星的音色。真的如果是陳星來朗誦，這樣的詩句也會分化出學術感覺，是不是？最後，聲音越來越小、越來越模糊，徜徉在周曉雨的耳際，幾乎成了老和尚念經。

一顆流星，最大最亮最耀眼，突如其來，好像是火，炙熱了周曉雨的眼睛，難道流星落了地？難道他被流星落地擊中？等到周曉雨睜開眼睛，夜更深了，忽然一下子就涼了。沙漠的天是多變的天，溫度瞬間變化多端。周曉雨猛然醒來，發現並不是流星雨，自己是被強烈的光線弄醒的，還有震撼的音樂。一輛高大的越野車，正從旁邊不遠處的土坡旁疾馳而過，擰亮了車上高高擎起的頂燈，喇叭中放出的音樂如炸雷滾過。

「幾點了？」周曉雨懵懵懂懂，應激性地問道。在強光燈的照射之下，抬頭再看著天空的星星，即使是那幾顆最亮的星星，北斗七星，也顯得黯然失色。而流星雨則更稀疏了，幾乎看不到，即使有，也隱藏在雲端 ，被一閃一閃亮晶晶的永恆的明星遮擋了光芒。越野車並沒有遠走，而是興致盎然地圍著小土坡轉悠，搖搖晃晃，像是喝醉了酒。就著車子明明暗暗打射來的燈光，周曉雨看到四周不知何時已經支起了帳篷，五顏六色、大大小小的，似乎是流星雨落地幻化而成的大蘑菇。

「四點，十六分。」一個聲音清晰地回答，周曉雨並不期望的答案。無可疑問，是陳星，她還端坐在簡易的座椅上，獨自觀賞著流星。陳星就這樣坐了幾個鐘頭？已經過了今晚，不，應該是第二天的凌晨。周曉雨想要說點什麼，趁著這樣的流星雨，趁著黎明前最深的黑暗，趁著酒後膨脹的膽量和臉皮。可是，卻又說不出來，或者是無從說起，

「陳星──我──」周曉雨念叨著這個心中走來走去的名字，腦子中是一片空白。他搞不清到底自己是說出了這個名字，還是僅僅在心中念叨。

「八十六顆。」陳星眼中只有流星雨。數流星對於她來說，就這麼事關重要？

面對陳星，本來就不是伶牙俐齒的周曉雨越發顯得口拙，他似乎已經不習慣說話表達了。這是新的一種人類，他們已經習慣了面對著屏幕抒發心情，無論是電腦，還是手機。周曉雨知道，只有在碼字中、只有躲藏在文字裡，自己才能夠嬉笑怒罵，妙語連珠，皆成文章。周曉雨搖搖頭，遏制住想要說話的慾望，因為有另一種慾望更加不可抑制。他獨自向著遠處的灌木叢走去。

一個姿勢躺久了，腿腳像是木棍子，不屬於自己身體的一部分，麻木發軟，失了控制高一腳低一腳。周曉雨幾次險些跌倒，就這麼往深處乾枯的灌木叢走去，一直走、一直走，直到帳篷真的成了模糊的蘑菇。周曉雨躲在一處齊腰深的灌木中，解開皮帶，準備釋放被啤酒漲滿的某一器官。身後，忽然有燈光照射，就像是舞台上的追光，一團的光，把周曉雨圍在中間。還是那個該死的老美瘋子開的那輛該死的越野車？周曉雨回頭看，強烈燈光下睜不開眼，而照射的人把衣服不整的自己看個正著。

周曉雨尚未被激怒，一隻夜行中的小動物率先被激怒了，灌木叢中一躍而起，衝著假想敵──燈光發源地齜牙咧嘴。一瞬間，只看到小動物蓬起的毛茸茸的尾巴，黑白相間，周曉雨正在猜想是一隻野貓，忽然聽到幾聲怪叫，幾滴液體飛濺到他的褲腳。頓時，一股奇異的臭味在空氣中瀰散開來。（中）