她的心脹脹的，快被幸福淹沒了。

葉之璇慢慢適應了學校生活，循著正常的軌道前行，生活平靜而美好。她找了一個較悠閒的周六去找陳柏榮，到的時候已經有點晚了。

「我們先去約翰‧漢考克中心，不會花太多時間。中午到法國市場吃飯，再到藝術博物館 ，這樣的安排可以吧？」

「約翰‧漢考克中心赫赫有名，當時完工時是紐約之外全世界最高的大廈，怎麼能不去見識一下呢？法國市場，我也想見識見識。」

「參觀的人很多，票一定要事先預訂。我已事先幫你買好了，晚點你再給我錢好了。」

「一張票多少錢？」

「十九元。」

天哪，葉之璇只覺一股涼氣從頭頂往下竄，竄到心臟的時候，感覺心臟整個凍住了，幾乎沒法跳動。

她雙手握拳，讓自己不要失態。就這一次、就這一次，這個錢一定要花，她告訴自己。

「美國樣樣都貴，你現在應該感覺得出來了吧？這已經是我第四次來這裡了。有朋友來，我都得請人家到這邊來玩，這就是住在芝加哥 的壞處。」陳柏霖說完笑了起來，彷彿在講一個跟他一點都沒有關係的笑話。

她滿腦袋都在想，藝術博物館的門票不知又要多少錢了，太可怕、太可怕了。該怎麼找理由不去呢？不去博物館，又該去哪裡？她正煩惱不已，忽然靈機一動：「其實每個城市的博物館都有免費日，但都不是在周末。這樣子好了，我們今天不去藝術博物館，以後有機會選免費的時間去，今天改去別的地方。」（一○）