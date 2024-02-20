我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

婦人被指未履行陪審員義務須轉帳罰款 自首才知是騙局

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

旋轉的愛情（一○）

楊秋生

她的心脹脹的，快被幸福淹沒了。

葉之璇慢慢適應了學校生活，循著正常的軌道前行，生活平靜而美好。她找了一個較悠閒的周六去找陳柏榮，到的時候已經有點晚了。

「我們先去約翰‧漢考克中心，不會花太多時間。中午到法國市場吃飯，再到藝術博物館，這樣的安排可以吧？」

「約翰‧漢考克中心赫赫有名，當時完工時是紐約之外全世界最高的大廈，怎麼能不去見識一下呢？法國市場，我也想見識見識。」

「參觀的人很多，票一定要事先預訂。我已事先幫你買好了，晚點你再給我錢好了。」

「一張票多少錢？」

「十九元。」

天哪，葉之璇只覺一股涼氣從頭頂往下竄，竄到心臟的時候，感覺心臟整個凍住了，幾乎沒法跳動。

她雙手握拳，讓自己不要失態。就這一次、就這一次，這個錢一定要花，她告訴自己。

「美國樣樣都貴，你現在應該感覺得出來了吧？這已經是我第四次來這裡了。有朋友來，我都得請人家到這邊來玩，這就是住在芝加哥的壞處。」陳柏霖說完笑了起來，彷彿在講一個跟他一點都沒有關係的笑話。

她滿腦袋都在想，藝術博物館的門票不知又要多少錢了，太可怕、太可怕了。該怎麼找理由不去呢？不去博物館，又該去哪裡？她正煩惱不已，忽然靈機一動：「其實每個城市的博物館都有免費日，但都不是在周末。這樣子好了，我們今天不去藝術博物館，以後有機會選免費的時間去，今天改去別的地方。」（一○）

博物館 芝加哥

上一則

西班牙劇院「台灣全景」專題 台灣兩舞團門票完售

下一則

解鎖之旅

延伸閱讀

市長強森已批准 芝加哥警察將退出公校校園

市長強森已批准 芝加哥警察將退出公校校園
陳柏霖低調護愛 自認有「責任感」

陳柏霖低調護愛 自認有「責任感」
法國公民烏克蘭遇襲喪命 澤倫斯基馬克宏譴責俄國

法國公民烏克蘭遇襲喪命 澤倫斯基馬克宏譴責俄國
陳柏霖為了「還錢」 允穿高衩裙女裝

陳柏霖為了「還錢」 允穿高衩裙女裝

熱門新聞

越南廣義省綜合博物館副館長段玉奎帶領過近10次的沙黃文化遺址挖掘任務，在30多年的考古工作中曾遇過不少玄妙的事情。（中央社）

考古學家夢裡「受邀到海底」果真打撈到數百年前沉船

2024-02-13 16:38
圖∕倩華

彼特的遺囑（上）

2024-02-16 01:02
台灣文學基地的「繆思苑」，歡迎創作者前來申請激發創作靈光。(記者陳宛茜／攝影)

鄭成功之子致荷蘭出海王書信 400年後返台灣展出

2024-02-15 19:26
圖∕倩華

彼特的遺囑（下）

2024-02-17 01:02

我不喝威士忌

2024-02-15 01:00
作家舒國治。（圖／500輯提供）

孤獨的美食家 小吃教主舒國治：沒有戒心 就是好吃

2024-02-15 06:00

超人氣

更多 >
「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住
權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟
膽固醇太高 專家不碰5食物

膽固醇太高 專家不碰5食物
歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘
德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期