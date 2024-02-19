那怎麼辦呢？她有點焦急。

「我知道你們學校有一家有名的餐廳，雖然內部看起來有點像酒吧，但不是我們從台灣來的人以為的酒吧，寬敞乾淨，分量也夠大──我記得你飯量滿大的。」

葉之璇想起那一頓滿滿一碗的麵，她能拒絕嗎？她不知道這家餐廳的價位如何，想起美金和台幣的匯率 ，隨便一頓飯，台幣可能要三百，兩人六百，再加上稅和小費，想想就心痛不已。但她一時也想不出什麼方法來改變他的主意。

「評價四點五顆星喔，」他說，「你才從台灣來，給你洗塵，我請你。」

她一聽，大大鬆了一口氣。

這家餐廳的確是學生天堂，到處都是電視，轉播著運動節目，隨時聽到有人高呼、喧嘩，充斥著快樂的笑聲。設施佳、食物種類繁多，分量的確夠大，學生們吃個飽。只要大學生想得到的食物，餐廳幾乎都有供應，連剛興起的藜麥沙拉都能吃得到。

能喝酒的，大口飲著啤酒。她被周遭cheer up的快樂聲感染了，好像有一株快樂的幼苗，從她貧瘠的心田裡發出芽來，迅速開枝展葉。

原來生活是應該這樣豐滿而快樂的！她決定一定要脫離貧瘠又卑微的生活。那天晚上，她就跟著旁邊不停歡呼的聲音開懷笑鬧。葉之璇意識到原來快樂是可以隨處擷取的，笑容也能打從心底自然綻放。

陳柏榮充滿笑意的眼神盯著她看，她的心裡生出一股繾綣之情。

這應該算是約會吧，這種喜悅就是戀愛吧？葉之璇的臉泛著酡紅。

從餐廳出來的時候，陳柏榮出其不意地突然挽住了她的手膀子，彷彿他們已經是男女朋友了。

「哪天有空，你到我們學校來，我帶你去約翰‧漢考克中心、芝加哥 藝術博物館 和法國市場逛逛。」（九）