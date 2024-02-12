王茜自然是提前知道姚樂的周末安排。姚樂與自己無話不談，在王茜面前，她就像是個藏不住祕密的小孩子。

雪越下越大，來慶生的一行人都被困在了佟家。王茜跟著大家喝了幾杯啤酒，很快就在沙發上睡了過去。佟濟軒讓來參加聚會的一個女孩取來了毯子，把王茜蓋好。

睡到半夜，王茜在客廳裡頭疼欲裂地醒來，口渴得要命。屋裡漆黑一片，她摸到了牆上的開關，可試了幾下，燈還是不亮。屋外傳來白色的，來自雪地的反光。她走到大大的落地窗前，鵝毛般的大雪一片一片地壓下來。也許是暴雪壓斷了電線，王茜連著試了好幾個開關，都沒有反應。

她只想找水，哪怕是水龍頭裡的水也行。她藉著月光，在黑漆漆的屋裡到處摸索。走到樓梯口的時候，王茜聽見二樓似乎有些聲響。她覓聲而去，發現自己來到了一個臥室的門口。那是走廊盡頭的臥室，自己聽佟濟軒提起過，二樓有好幾個臥室，就最裡面的那間最大，所以他硬是逼著父母跟他換了房間。

現在王茜站在那間屋外，聽見屋裡兩個人的低語，女聲哭著說：我害怕。男聲在溫柔地安慰她：我也怕，但是這是每對真心喜歡的人都會做的事。

然後一陣窸窸窣窣的聲音後，王茜聽到了一聲驚叫。那是一種本能的，因為突如其來的肉體疼痛而發出的呻吟，雖然出聲的人已經刻意壓制了，可王茜還是聽出來了，出聲的人就是米娜。

高中女生王茜自然明白臥室裡正在發生著什麼事。（八）