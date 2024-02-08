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永恆的夏天（四）

桑文鶴

很顯然佟濟軒對她的印象也不錯，在認識後不久，他們倆就開始以兄妹相稱。那段時間，她對佟濟軒這個乾哥哥比對自己的親哥王棟上心多了。

王棟出院後，醫生還是囑咐他要居家靜養，王茜就以這個為藉口，說自己和同學約好了，要一起做暑假作業，怕約在自己家裡太鬧，影響哥哥休息，所以就只能自己去同學家。

徐鳳芹問：哪個同學啊？她說姚樂。

一開始，知道王茜和姚樂玩得好，徐鳳芹還有點不樂意，說交朋友就跟下象棋一樣，和臭棋簍子下棋，只會越下越臭。姚樂學習那麼差，你跟她玩，怕是期末考試也要門門不及格。

可王鑫來的眼光顯然更是長遠。他說不管怎麼樣，人家舅舅在廠辦裡也算是能說得上話的人，說不定哪一天就能用到。王茜在沒人願意和姚樂玩的時候，主動成為姚樂的朋友，這也算是恩情。而這點恩情說不定在什麼時候，就能幫自己的大忙。

只是他們都不知道的是，王茜跟誰都沒有說實話，她要去見的，是佟濟軒。

4

成為佟濟軒乾妹妹沒多久，她就知道了佟濟軒在追一個外校的女神。她聽佟濟軒身邊的小弟形容過那個女神，說她穿著白裙走過佟濟軒身邊的時候，他們閱人無數的大哥就如遭了電擊般地當場停止了呼吸。

佟濟軒的老爸是個生意做得很大的老闆，經常出國聯繫業務。佟濟軒的穿戴自然是新潮時髦的，也從來不缺零用錢。王茜也見過那些圍在佟濟軒身邊的漂亮女生，她以為，佟濟軒迷上的無非是她們那樣的，艷麗的、活潑的、嫵媚的。（四）

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