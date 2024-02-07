圖／薛慧瑩

事情就這麼耽擱了下來。姚樂沒有被安葬，也沒有墓碑可以去祭奠她。至於現在她的屍體到底在哪，沒人說得清。

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吃完飯，王棟和王茜讓徐鳳芹陪著王鑫來在客廳看電視，他們兩個人並排站在廚房的水池邊洗碗。

怎麼，提到了梁立輝，有點不高興？王棟問。

沒有不高興。

那你今天怎麼話那麼少？王棟又問。

就是剛剛想起姚樂，心裡挺難受的。王茜低著頭說。

哦，對，當年你和她關係挺好的。王棟點點頭，我記得那會你還常去她家做功課。

那現在她舅舅家的房子還在嗎？王茜問。

應該還在吧，說不定還租出去了。現在好多廠區的老房子都租給外地來打工的了。王棟說。我也好久沒回去了，要不然咱明天回廠區裡看看？

王茜點點頭。

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王家已經很久不在廠子裡住了，徐鳳芹是獨生女，幾年前老父親和老母親相繼沒了，把房子留給了她。房子雖然舊，但比王家在廠裡的兩室一廳還是大點，地段也更好，離菜場、公園、醫院都近。徐鳳芹和王鑫來就花錢把老房子好好裝修了一下，然後搬了過去。

王棟和王茜兩個人不常回家。王茜跟同事在單位旁邊合租了一個小公寓，王棟每次回來，還得坐兩個小時的高鐵。兩個孩子一般大，兒子的婚事倒是不急，還能再等等，老兩口現在最操心的就是王茜的個人問題。老兩口挺看好梁立輝的，聽說王茜斬釘截鐵地拒絕人家之後，老兩口氣了個半死。大半夜的，兩個人翻來覆去地都睡不著覺。

王鑫來說：咱這閨女從小就心氣高，當時在廠裡上學的時候，不就有不少小子喜歡她嗎？你看她正眼看過誰。

徐鳳芹嘆了口氣，光心氣高有什麼用？人家老米家的閨女也心氣高，可人家自己有本事呀！我聽說人家現在已經訂婚了，找了個留過洋的三甲醫院外科大夫，婆家也是有權有勢、有背景的那種。咱茜茜上哪跟人家比去？

王鑫來打斷她：咱不比，人比人氣死人，個人有個人的命。

王茜生得漂亮，自小就有不少人追求。可高中三年，王鑫來和徐鳳芹沒有聽說過王茜的緋聞 。王茜高中時沒有早戀，大學學的又是陰盛陽衰的幼師專業，直到大三，她才跟一個在網上認識的同城不同校的男孩談起了戀愛。但也就是吃吃飯、逛逛街，天時地利人和的時候，一起去離學校不遠的酒店裡開房過夜，有的時候房費還得與他平攤。

王茜明白這不過就是風花雪月，一場遊戲一場夢罷了。她從未打算和這個與她做遊戲的男孩，有什麼長遠的未來，她只是喜歡他高高的個子，還有他笑起來的樣子。那個樣子壞壞的，讓她想起一個人，還有那年的夏天。

十六歲那年的暑假，王棟得了急性闌尾炎，本來不是什麼天大的事，可手術後不知怎麼的竟然弄成了感染，於是王棟不得不在醫院裡多待了一個禮拜。那段時間王家父母都顧著兒子，每天王茜醒來，就看見桌子上父母留給她買飯的錢。就這樣，她在百無聊賴的暑假裡有了大把空閒的時間。她帶著父母留給她的錢，坐公車去了橋南，進了那家新開的網吧。

她以前就聽學校裡的人說過那家網吧，那家網吧地方大、機子新，旁邊還有檯球室和賣炸雞的快餐店，很多混橋南的都去那。他們嘴裡「混橋南的」無非是橋南幾所高中裡的混混。橋南的學校多，所以混混也比廠區這邊城鄉結合部的混混要帥很多。

佟濟軒就是王茜在那裡認識的。他是真的帥，可也是真的渣，據說在他就讀的江潭聯中裡，他的情史堪比建校史。王茜第一次去網吧，玩了兩個小時，拔卡下機的時候，她注意到有道目光從對面那一排投射了過來。她歪著腦袋繞過電腦，結果就正正地撞上了盯著她看的佟濟軒。突然的四目相對沒有讓他有絲毫退縮，他給了王茜一個大大的笑。

王茜一下子被那個笑擊中，久久地沒有回過神來。她那個時候已經知道了佟濟軒是誰，自然不敢想自己能和他發生什麼故事，他的渣和壞沒有嚇跑她，只會讓本就英俊的他更顯帥氣。王茜不敢奢望，覺得自己只要能圍在他的周圍，成為他圈子裡的熟人就行了。（三）