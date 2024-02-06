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賭徒的人壽保險（五）

翠希

她從來不用安眠藥，但是張至誠常用。

看完報告，許嘉立刻明白，她血液裡為什麼有安眠藥的成分。她不明白的是，張至誠為什麼要害她。她要找張至誠問個明白，但手機根本接不上，她想他是刻意關機迴避她。

當許嘉下班回家，她發現張至誠把所有家裡值錢的東西都搬走了，甚至包括她的名牌背包和皮鞋。她氣得去報警，警方備了案，不過許嘉也清楚，對這種不是命案的事件，警方不會積極去處理。只怪自己識人不清，掉入陷阱。

他失蹤一個多月後，許嘉接到人壽保險公司的通知，稱如果張至誠不付每月的保險金，將終止這份合約。她立刻繳上他的保險金，然後取消自己的人壽險。他們是彼此保險的受益人，她當然不必再為他買保險。回想起來，當初他如此積極買保險，不就是處心積慮要在她身上堆積價值，謀財害命之後，能擠出最多的財富。

她一想到曾經有半年的時間，睡在想謀殺自己的人身旁，就不禁打個冷顫，也忍不住責罵自己太不謹慎。活到四十多歲，還會迷惑在男人的花言巧語裡。

張至誠無法阻止許嘉去見醫生，他知道遲早會東窗事發，匆匆忙忙裝了一車他覺得值錢的東西，至少可以在網上拍賣，賺點額外的錢。

兩年多來他居無定所，就怕警察找上門，只靠打零工養活自己。有時青黃不接，就只能睡在自己的車裡。

兩年多了，並沒人找他，加上他再也無法忍受流浪式的生活，他想回去找許嘉，請她原諒，結束這種提心吊膽的日子。許嘉算是一個心軟，耳朵也軟的女人，他有信心可以說服她。（五）

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