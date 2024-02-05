圖／薛慧瑩

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周六的時候王鑫來過生日，王棟和王茜兄妹倆都按時回家吃飯。兄妹倆現在難得一聚，王茜在城南的一家私立幼兒園當老師。王棟二本畢業以後，考了兩年公務員沒考上，去年應聘去了臨城的一家保險 公司當銷售。

壽星王鑫來興致很高，頻頻舉杯。眼前一對已經成年的龍鳳胎兒女讓他感慨萬千，當年為了帶大這兩個嗷嗷待哺的小東西，他和徐鳳芹兩個人可是吃了不少的苦。現在孩子都工作能掙錢了，雖不是什麼飛黃騰達的工作，但比上不足比下有餘，這一片和他們一起長大的孩子現在也都是差不多的情況。畢竟說出去都是普通工人家的孩子，又有幾個能有逆天改命的本事呢？

飯吃到一半，王棟突然說：對了，我今天碰見梁立輝了，他說姚樂的那個案子可能有進展了。

王鑫來說：多少年沒動靜了，能有什麼進展？又問：你在哪見的梁立輝？他現在還在東風路派出所上班嗎？

王棟搖搖頭，人家調到刑警隊了。要不然姚樂的案子他也插不上手。

徐鳳芹說：怎麼，他現在負責查那個案子？

王棟說：是啊。

那說明人家領導對他的能力還挺信任的，小梁到底還是個靠得住的人。王鑫來接著王棟的話說。話落，他還瞟了桌子對面一直埋頭吃飯的王茜一眼。

一家人都知道梁立輝追過王茜，去年冬天的時候梁立輝還曾經抱著花在雪地裡站了好幾個小時。可這些都沒用。王茜就是對梁立輝不來電，說梁立輝不是她喜歡的類型。徐鳳芹勸閨女找對象要實際一點，男人主要還是得看人品、看工作能力。長得好看不能當飯吃，而且男人有了長相這個資本，整天出去拈花惹草的你受得了？

梁立輝長相一般，放進人堆裡，會如水流匯入江海般瞬間被淹沒。從小在一眾的廠子弟裡也是樸素的、不顯眼的一個。可人家身體好，成績也不錯，高考 去了警校，在校期間就獲得了好幾個榮譽，一畢業就分到了派出所。據他自己說，從上高中的時候，他就一直喜歡王茜，但一直沒有勇氣表白。後來上了大學，天各一方，他也就斷了念想。直到大學畢業他又回來工作，有一天在公交車站再次偶遇王茜，才發現自己心裡的火花從未熄滅。

可王茜直截了當地拒絕了他，用的理由是自己不是單身，還有一個異地戀的男友。王茜是在上大學的時候交過一個男友，但一畢業就分了手。梁立輝追她的時候，她早就和前男友斷了關係，可她不想給梁立輝留下任何幻想。她從小學開始就認識梁立輝，見過他的方方面面、林林總總，心裡早就把他分了類。對於愛情還有羅曼蒂克的憧憬和期待，哪怕只是一絲一毫，她都無法投射到梁立輝身上去。

見一家人都像是等著看她反應似地盼著她說點什麼，王茜站起來，去廚房給自己添飯，路過王棟身邊的時候問：那梁立輝沒說姚樂的案子什麼時候破？

這個他倒是沒說，人命案哪有那麼容易說破就破的，而且已經過去那麼久了。

徐鳳芹跟著嘆了口氣，姚樂那孩子也是可憐，到現在也沒有下葬。

姚樂的舅舅在廠裡上班，因為姚樂父母離婚，父親出國務工，母親一蹶不振，她才被送到舅舅家寄養，去了廠附屬子弟中學借讀。因為是插班生，樣貌也一般，所以一開始沒有多少人注意她。直到過了一陣子，階段測驗，姚樂是全年級倒數第一，而且分數比倒數第二差了一大截，很多最基本的可謂是常識的東西她都答錯了。老師把姚樂她舅叫來一問，才知道這孩子以前出過事。她本來成績不錯，可上高一那年，她和她媽一起在家洗澡，結果煤氣中毒，差點就沒救回來。後來命是保住了，可大夫說她腦部有了不可逆的損傷，智力方面也受了點影響。

姚樂父母也是從那開始，才天天打仗互相埋怨。姚樂爸想讓姚樂媽再給他生一個，可去醫院一檢查，姚樂媽有子宮肌瘤，不僅生不了，連子宮都切了。後來姚樂到了舅舅家，舅媽對她不能算是虐待，但愛肯定是沒有多少的。（一）