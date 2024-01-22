整個廣場屬於我（八）

托尼臉都讓說紅了，趕緊給老頭敬菸。其實他們關係很不錯，老頭全家六口人，全在他這裡打理頭髮。

頭髮濕漉漉的楊雪梅哈哈大笑。托尼又說，還不只這樣，老頭後來專門去鄉下找來一條中華田園犬，把狗窩安置在陽台，有人靠近果樹，狗就大喊大叫……老頭管這叫雙重保險 、雙重保護。

楊雪梅皺起眉頭說：為啥我覺得這老頭有點神經病？幾棵果樹而已，又不值幾個錢！

托尼說老頭退休 以後無所事事，又生活無憂……

「嗨，托尼師傅，」楊雪梅突然轉換話題，「有個事我早就想問你了，你知道陳傑倫為啥那麼寶貝他那兩隻烏龜嗎？前幾天朋友帶我去吃龜蛇湯，我覺得味道好極了，回來後跟他開玩笑，說想買了大寶、二寶，就是他養的那兩隻龜龜做湯吃。他罵我腦子進水了，接連兩天不理我……他以前挺大方的，怎樣開玩笑都不紅臉。」

「這次你踩到人家的尾巴了唄──」

「還有個事哦，」楊雪梅說，「上星期我見到他在看一本全是英語的書──我嚇得嘩嘩亂叫，說陳老闆這麼有文化啊──你猜他怎樣說？他說，這種是小學生水準的英語──真是過分啊，我都讓他說得自卑啦──」

「哈哈，你還想知道陳老闆的啥，趁著現在有空，都問了吧，我全部告訴你。」

楊雪梅說沒啥了，除了牛腩粉店那個幫工好姨，感覺好奇怪。年紀那麼大了，做事慢得像蝸牛，如果我是老闆，打死也不能請她做事。

於是八卦的托尼跟楊雪梅講了陳傑倫的事。他的髮廊既是髮廊，也是社區中許多人的落腳點，人們愛跑他這裡閒聊，交換鄰里情報。

陳傑倫有語言天分，中學就能看英語原版書，後來在大學又學法語和德語。有人說，他還懂西班牙語……（八）