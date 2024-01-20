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湖畔往事（一二）

草白

那些失眠的夜裡，她為此苦思冥想，卻得不到解答。之後很多年，遺忘之餘偶爾想起，仍是意難平。那時候覺得極不真實之事，如今想來依然像是發生在夢境或電影裡。她很難相信這些事情真的發生了，她人生的某一部分因此被改寫，此刻擁有的一切，不過是當年行為之下一個微不足道的分支。

她站在湖邊，對馬上可能出現的解答，感到微微的不適和困惑。那個答案是什麼？她忽然感到害怕起來。

「小菊和她母親大吵了一架。」李槿說，「當年，她告訴我那件事時，其實已經做了決定。她就是那樣的人，平時很安靜，沒什麼聲音，關鍵時刻卻比誰都勇敢。至少我永遠也不會那麼做。」

這是廖青第一次聽人用「勇敢」這個詞來評價此事。而她聽到最多的是「可憐」、「蠢」、「一根筋」、「活該」。那些年，一旦想到這些話，她就恨不得一頭扎進水裡。

「那男孩是校領導的兒子，老師們都寵著他。他的家離小菊家很近，隔著兩三間房子。有一天男孩讓小菊過去，說有好東西要和她分享，兩人本來就是在一起玩的，她想也沒想就去了。那次，男孩差點兒得手，她死命掙扎，大喊大叫，還丟了手表。她回到家大哭著告訴母親，但她母親除了去男孩家拿回手表，什麼也沒做，還讓她別去外面亂說。但小菊沒有聽，找班主任說、找校長說，所有人都和她母親一樣，讓她別亂說。後來有一天，有人在她課桌上刻了一個字：髒。就是那個字，讓她徹底崩潰了。」

事情竟如此簡單，就為了一個字。（一二）

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